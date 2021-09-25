Главное о коронавирусе на 25 сентября: в Нижнекамске тяжело, в школах удаленка, нам нужна новая ВОЗ
Нижнекамск приближается к показателям второй волны
- Нижнекамск по заболеваемости приближается к показателям самой тяжелой, второй волны коронавируса. В инфекционном госпитале заполнены палаты, приспособленные под них помещения и коридоры, а нагрузка на медиков снова выросла. Причем если в первые две волны коронавируса тяжелое течение было в основном у пожилых людей с хроническими заболеваниями, то сегодня тяжело болеют и люди младше 45 лет. Болезнь быстро прогрессирует: небольшое поражение легких переходит в субтотальную и тотальную пневмонии, и пациентов подключают к аппаратам ИВЛ.
- Роспотребнадзор не исключает ужесточения ограничений в Татарстане из-за подъема заболеваемости ОРВИ. С 1 сентября 2021 года показатель по вирусным инфекциям в республике в 1,3 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- С начала учебного года в образовательных учреждениях Татарстана зафиксировали 36 новых случаев COVID-19. Среди работников школ нашли 13 заболевших, среди школьников — 9, среди работников вузов — одного, студентов средних специальных учебных заведений — троих, студентов вузов — 10.
- В Татарстане Роспотребнадзор обязал 602 организации привить сотрудников от COVID-19. Такие постановления получают те предприятия, на которых выявили очаг коронавируса.
В Перми к губернатору обратились главврачи
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что образ жизни Путина на самоизоляции не изменился. Президенту доступны все необходимые средства связи, он работает с документами, докладами, которые поступают к нему каждый час.
- В Роспотребнадзоре заявили, что переболевшие COVID-19 становятся уязвимы для гриппа. Им нужно привиться в первую очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что 61 российском регионе наблюдается превышение порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.
- В Санкт-Петербурге до 31 октября продлили ограничительные меры. С 1 октября не менее 80% госслужащих города должны быть или привиты хотя бы одним компонентом вакцины или иметь QR-код, подтверждающий, что они перенесли коронавирус не более полугода назад.
- Все школы Якутска и Саратова перевели на дистанционное обучение. В Якутске они перешли на удаленку уже сегодня. В Саратове постановление мэра вступит в силу с понедельника.
- В России среди умерших от COVID-19 почти нет привитых от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас процент вакцинированных от коронавируса среди заразившихся штаммом «дельта» составляет около 2%. Глава Роспотребнадзора предположила, что пандемия не остановится, потому что в настоящее время в России много людей, не имеющих иммунитета к COVID-19.
- Российская вакцина «Спутник V» сочетается с любой другой вакциной от COVID-19, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. А еще сказал, что за побочные эффекты, которые вызывают зарубежные препараты по сравнению со «Спутником V», «институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут».
- В Роспотребнадзоре считают, что новый подъем заболеваемости может произойти из-за невакцинированных граждан. «Мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», выразил мнение заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
- Нутрициолог Ксения Черная рассказала, что восстановиться после коронавируса помогают продукты, которые содержат омега-3-жирные кислоты: печень трески, жирная рыба, яйца, субпродукты, оливковое, льняное и конопляное масла. При этом она рекомендовала сосредоточить внимание на на животных источниках омега-3, поскольку они усваиваются почти на 100%.
- В Перми главврачи ведущих больниц обратились к губернатору с просьбой ужесточить антиковидные меры. По их словам, в июле-сентябре в 9 раз выросло число обращений за неотложной помощью, персонал работает на пределе сил.
- Туроператоры не ожидают открытия Италии для российских туристов в 2021 году, несмотря на возобновление авиасообщения. Въезд в страну из России по туристическим визам пока невозможен — пока это можно сделать только с целью работы, учебы, лечения и ухода за родственниками.
- В Воронежской области могут ввести QR-коды для прохода в кафе и рестораны. До сих пор QR-коды планировали использовать только для допуска на массовые мероприятия.
Миллиард доз вакцин к концу 2022 года
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 231 158 622 человека, 4 737 984 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (42 853 604). На второй строчке — Индия (33 624 419), на третьей — Бразилия (21 327 616), на четвертой — Франция (7 075 305), на пятой — Россия (7 269 514, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (687 084). За ними следуют Бразилия (593 663), Индия (446 658), Мексика (274 703), Перу (199 182) и Россия (198 644).
- Лидеры Австралии, Индии, США и Японии (QUAD) договорились о развитии сотрудничества в научной сфере с для эффективной борьбы с пандемией. Государства QUAD намерены произвести миллиард доз вакцин от коронавируса к концу 2022 года и пожертвовать более 1,2 млрд доз. А еще в следующем году он собираются «провести совместные учения», призванные продемонстрировать их готовность к возможности новой пандемии.
- Австралия призвала к созданию более сильной и независимой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с расширенными полномочиями в области эпидемического надзора. А еще она просит выяснить таки причины возникновения пандемии.
- Президент США Джо Байден пообещал сделать бустерную прививку от коронавируса для пожилых, пошутив, что с трудом признает свой возраст. Лидеру США уже 78 лет.
- Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сообщила, что власти страны приняли решение с 25 сентября отказаться от большинства ограничений, которые были введены в стране в связи с пандемией коронавируса. Речь идет об отмене ограничений на работу различных предприятий и на количество участников мероприятий.
- В США создали пластырь с вакциной для замены уколов. Ученые из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл напечатали на 3D-принтере пластырь с вакциной, который, по их мнению, обеспечивает большую защиту, чем вакцинация через укол.
- Глава Moderna Стефан Бансель спрогнозировал завершение пандемии через год. По его словам, к середине 2022 года на планете будет достаточно вакцин, чтобы защитить все человечество и вернуться к нормальной жизни. Он также предложил создать комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа.
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