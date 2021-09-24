Все школы в Саратове перейдут на удаленку из-за COVID-19

С понедельника, 27 сентября, все школы и учреждения дополнительного образования Саратова на две недели переходят на дистанционку из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила мэрия города.

В Калининском районе Саратовской области две школы закрылись в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19. Также на карантин закрыли 145 классов в 69 школах, в том числе 39 — в Саратове. Всего в регионе на «удаленке» из-за COVID-19 находились 4 554 ученика и 133 педагога, пишет «РИА Новости».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в регионе выявили 289 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 86 967. За сутки выздоровел 251 пациент, всего — 79 441. За сутки в регионе умерли 24 жителя Саратовской области, за весь период от инфекции скончались 2 820.

В среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что лишь единицы российских школ перешли на дистанционный формат учебы из-за коронавируса.

