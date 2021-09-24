Попова заявила, что среди умерших от COVID-19 нет привитых
В России среди умерших от COVID-19 почти нет привитых от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Сейчас процент вакцинированных от коронавируса среди заразившихся штаммом «дельта» составляет около 2%, рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Попова отдельно подчеркнула, что сейчас нет основании для введения нового локдауна. При этом глава Роспотребнадзора заметила, что пандемия не остановится, потому что в настоящее время в России много людей, не имеющих иммунитет к COVID-19.
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