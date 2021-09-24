Попова заявила, что среди умерших от COVID-19 нет привитых

В России среди умерших от COVID-19 почти нет привитых от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас процент вакцинированных от коронавируса среди заразившихся штаммом «дельта» составляет около 2%, рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Попова отдельно подчеркнула, что сейчас нет основании для введения нового локдауна. При этом глава Роспотребнадзора заметила, что пандемия не остановится, потому что в настоящее время в России много людей, не имеющих иммунитет к COVID-19.

Татьяна Леухина