Попова: в 61 российском регионе отмечается превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ

В 61 российском регионе наблюдается превышение порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Информация у нас снимается по понедельникам, вот еще несколько дней, и мы будем видеть дальнейшую динамику. Оснований предполагать, что она будет иной, на сегодняшний день нет никаких», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду Попова заявила, что дельта-штамм коронавируса не вызывает более тяжелое течение болезни. Особенность этого варианта в более быстром распространении. Рост заболеваемости COVID-19, по ее данным, отмечается в 36 регионах.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев во вторник сообщил, что в дни выборов, с 17 по 19 сентября, в Татарстане работали 848 пунктов вакцинации на избирательные участках. В них сделали прививку от гриппа или коронавируса 23 748 татарстанцев.



Татьяна Леухина