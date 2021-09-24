С начала учебного года в образовательных учреждениях Татарстана выявили 36 случаев COVID-19

С начала учебного года в образовательных учреждениях Татарстана зафиксировали 36 новых случаев COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

13 заболевших выявили среди работников школ, среди школьников — 9, среди работников вузов — один, студентов средних специальных учебных заведений — три, студентов вузов — десять.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 1 сентября не допустили в организованные коллективы 6 833 ребенка. На разобщении в Татарстане сейчас находятся 16 классов: 14 классов в Азнакаево и два класса в Бавлах.



Подробнее о ситуации с коронавирусом — в материале «Реального времени».

С 27 сентября все школы Саратова переводят на дистанционный формат обучения в связи с ситуацией с COVID-19.

Татьяна Леухина