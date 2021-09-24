В Роспотребнадзоре заявили, что переболевшие COVID-19 становятся уязвимы для гриппа

Люди, перенесшие коронавирус, начали входить в группу риска по заболеваемости гриппом. Им нужно привиться в первую очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Новая группа риска в этом году — это люди, перенесшие коронавирусную инфекцию. А этот вред остаётся с человеком, разные органы и системы поражаются, — сказала она в эфире «Россия 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным главы Роспотребнадзора, в 61 российском регионе наблюдается превышение порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На прошлой неделе в России начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа.



Татьяна Леухина