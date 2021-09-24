Гинцбург заявил, что «Спутник V» сочетается с любой вакциной от COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» сочетается с любой другой вакциной от COVID-19. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом он уточнил, что за побочные эффекты, которые вызывают зарубежные препараты по сравнению со «Спутником V», «институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут», передает «РИА Новости».

Ранее исследователи Национального университета Кордовы пришли к выводу, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm.

Татьяна Леухина