Новости общества

19:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гинцбург заявил, что «Спутник V» сочетается с любой вакциной от COVID-19

18:19, 24.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург заявил, что «Спутник V» сочетается с любой вакциной от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российская вакцина «Спутник V» сочетается с любой другой вакциной от COVID-19. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом он уточнил, что за побочные эффекты, которые вызывают зарубежные препараты по сравнению со «Спутником V», «институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут», передает «РИА Новости».

Ранее исследователи Национального университета Кордовы пришли к выводу, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также