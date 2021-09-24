Нижнекамск приближается к показателям самой тяжелой волны коронавируса

Нижнекамск приближается по показателям к самой тяжелой, второй волне коронавируса. Об этом рассказали на пресс-конференции в НЦРМБ.

Сообщается, что в инфекционном госпитале заполнены палаты, приспособленные помещения и коридоры, а медики снова работают с колоссальной нагрузкой. И если в первую и вторую волны в больницы поступали пожилые пациенты с обострением хронических заболеваний на фоне вируса, то сейчас госпитализируются молодые люди до 45 лет. Причем болезнь у них быстро прогрессирует: небольшое поражение легких переходит в субтотальную и тотальную пневмонии, и пациентов подключают к аппаратам ИВЛ.

Фото: e-nkama.ru

«Сейчас в госпиталь поступает очень много беременных, все они находятся под контролем главного врача и Управления здравоохранения, и по каждому тяжелому пациенту мы консультируемся с Казанью», — рассказала терапевт временного инфекционного госпиталя Наталья Сайфулина.



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Ольга Шагиева