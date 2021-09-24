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В Татарстане Роспотребнадзор обязал 602 организации привить сотрудников от COVID-19

20:46, 24.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане Роспотребнадзор обязал 602 организации привить сотрудников от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Управление Роспотребнадзора по Татарстану вынесло 602 организациям республики постановление об обязательной вакцинации сотрудников. Шесть из них выполнили требование, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Подобные постановления получают те предприятия, на которых выявили очаг коронавируса, отметила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане всего вакцинировано 1 071 796 человек, вторым компонентом — 933 654 человека. Авдонина допустила введение ограничительных мер в республике в том числе из-за недостаточных темпов вакцинации. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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