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В Якутске школы перевели на дистант

07:18, 25.09.2021
В Якутске школы перевели на дистант
Фото: realnoevremya.ru

Школы в Якутске переводятся на дистанционную форму обучения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Якутска.

«Принято решение о временном приостановлении учебного процесса и внешкольных занятий в детских образовательных организациях с 1 по 11 (12) классы», — приводит текст сообщения RT.

Удаленный формат образовательного процесса будет организован с 25 сентября по 8 октября.

В Якутске за эту неделю зарегистрирован 8171 случай заболевания ОРВИ. Эт считается высоким показателем случаев инфицирования.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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