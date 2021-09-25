В Якутске школы перевели на дистант
Школы в Якутске переводятся на дистанционную форму обучения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Якутска.
«Принято решение о временном приостановлении учебного процесса и внешкольных занятий в детских образовательных организациях с 1 по 11 (12) классы», — приводит текст сообщения RT.
Удаленный формат образовательного процесса будет организован с 25 сентября по 8 октября.
В Якутске за эту неделю зарегистрирован 8171 случай заболевания ОРВИ. Эт считается высоким показателем случаев инфицирования.
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