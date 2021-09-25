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Новый подъем заболеваемости коронавирусом пройдет из-за невакцинированных

08:05, 25.09.2021 1
Новый подъем заболеваемости коронавирусом пройдет из-за невакцинированных
Фото: realnoevremya.ru

В Роспотребнадзоре считают, что новый подъем заболеваемости может произойти из-за невакцинированных граждан. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — передает его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что переболевшие COVID-19 становятся уязвимы для гриппа.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:24
    А я предполагаю, что наивные перед вирусом именно РПН и вакцинированные. И вспышка заболеваемости связанна именно с вакцинацией. Посмотрите на графики заболеваемости Израиля и Дании. В Израиле почти поголовно вакцинировали всех. В Дании нет. В Израиле был локдаун, в Дании нет. Так что РПН это одна баба сказала, другая передала. Научная основа под словами-ее нет! Фактические выводы люди делают сами.
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