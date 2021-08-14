Главное о коронавирусе на 14 августа: СМИ обвиняют в дезинформации по COVID-19, платная вакцинация иностранцев
Прививка для иностранца в Татарстане будет стоить 1 200 рублей
Татарстане за последние сутки выявили 52 новых случая COVID-19. Всего на 14 августа в республике зарегистрировано 24 635 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 21 781 человек, в том числе 54 — за минувшие сутки.
- В Татарстан завезли еще 27 450 доз «Спутника V» и 8 500 доз «Спутника Лайт». Всего, не считая этой партии, в республику пришло свыше 1 млн доз вакцины против COVID-19. Перебоев с их поставками нет, заверил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
- В Татарстане, по последним данным, от COVID-19 провакцинировано 910 430 человек. Второй компонент препарата получили 719 707 человек. Как сообщили в Минздраве РТ, около 20 тысяч татарстанцев не явились на вторую прививку от коронавируса.
- Тем временем повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 2 013 жителей Татарстана. Речь идет о людях, которые уже сделали прививку, и с того момента прошло шесть месяцев. В Минздраве РТ обратили внимание, что привиться повторно можно только по предварительной записи.
- Со следующей недели в Татарстане начнут платно прививать от коронавируса иностранцев и людей без гражданства. Медосмотр и прививка обойдутся в 1 200 рублей. Сейчас с медицинских организаций, которые хотят делать платные прививки иностранцам, собирают заявки. Окончательный перечень определят на следующей неделе.
- В Набережных Челнах появились мобильные COVID-бригады на базе детских поликлиник. Они предназначены для контроля и наблюдения пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. Связь между появлением бригад и ростом заболеваемости среди детей в управлении пока не комментируют. Алгоритм их работы не поясняется.
- 134 вернувшихся в Татарстан туристов привезли из-за границы коронавирус. Большинство из Турции (59), а еще из Танзании (9), из ОАЭ (8), Египта (6), ближнего зарубежья (29). Остальные случаи единичные. Еще 65 жителей заразились ковидом на российских курортах.
- С июня в общественном транспорте Казани поймали 27 240 пассажиров без масок. Проверки проходили на 600 контрольных точках. С начала лета в городе проверили 23 080 единиц общественного транспорта.
- За минувшую неделю постановления Управления Роспотребнадзора по РТ об обязательной вакцинации от коронавируса получили еще 12 татарстанских предприятий. Общее число таких организаций достигло 285.
- В Татарстане число жертв пандемии коронавируса достигло 650. Накануне подтвердились три случая смерти от СOVID-19. Умерли мужчина 1955 года рождения и две женщины 1938 и 1948 годов рождения.
У детей фиксируют тяжелую форму COVID-19
За последние сутки в России выявили 22 144 новых случая коронавируса, выздоровели 19 550 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 579 212 человек, а выздоровевших — до 5 867 890.
За сутки болезнь унесла жизни 819 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 169 683 человека.
За последние сутки в России проведено 496 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 247 530 пациентов.
- СМИ, связанные с российскими властями, обвинили в дезинформации по ситуации с коронавирусом: якобы они распространяли «теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин». Претензию предъявило министерство внутренней безопасности США. Помимо российских, американские власти подозревают в дезинформации СМИ, связанные с властями Китая и Ирана.
- В России самая дешевая вакцина от коронавируса — «Спутник Лайт». Прививка ею обходится в 342 рубля. Комплекты препаратов «Спутник V» и «КовиВак», каждая из которых состоит из двух доз, обходятся в 866 рублей. Чуть дешевле стоит комплект «ЭпиВакКороны» — 842 рубля.
- Детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась против принудительной вакцинации от COVID-19 школьников, несовершеннолетних и взрослых. В прививочной кампании можно использовать только убеждение, объяснение, ответы на возникающие вопросы и диалог, если необходимо, считает она. По отношению к не привитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться «никаких санкций».
- Случаев смерти, связанных с введением вакцины «ЭпиВакКорона», не отмечено. Об это сообщил ее разработчик — государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
- В Башкирии четыре ребенка, заразившихся COVID-19, находятся в больницах в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. «И мы в целом фиксируем, что болеют молодые люди», — заявил глава республики Радий Хабиров. Больше 90% случаев заражения в регионе приходится на дельта-штамм. Тяжело болеют в основном те дети, у которых есть другие хронические болезни.
- Первые случаи тяжелого течения коронавируса со значительным поражением легких у детей зафиксировали и в Карелии. Все они заразились в семейном кругу. За все время пандемии в республике COVID-19 выявили у 5 716 детей.
- В Роспотребнадзоре обратили внимание, что дети и подростки справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых. В целом среднесрочные и долгосрочные последствия коронавируса для здоровья людей пока мало исследованы. Ученые продолжают изучать этот вопрос.
- Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян сообщила, что новые исследования ученых помогут разработать специальную программу реабилитации мужчин после перенесенного коронавируса. Также благодаря им медики смогут «грамотно подготовить пару к планированию беременности».
- Адамян также обратила внимание, что ученые доказали, что тяжелая форма коронавируса влияет на репродуктивное здоровье человека: фертильность мужчины снижается, что может негативно отразиться на потомстве. А вот вакцинация на мужском здоровье негативно не сказывается.
- Российский врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что существующий уровень летальности от коронавируса может быть связан с несоответствием лечения тому, каким оно должно быть в условиях изменений в его штаммах. По его мнению, технологию лечения необходимо усовершенствовать.
- Жемчугов уверен, что смертность от COVID-19 может увеличиться в случае дальнейшей мутации вируса. Ученый заявил, что единственный способ предотвратить это — привить как можно больше людей в мире в максимально короткий срок. Так коронавирус не успеет приспособиться к препаратам против него.
- Россельхознадзор направил досье отечественной вакцины против COVID-19 для животных «Карнивак-Ков» в Таиланд, Корею, Грецию и Венгрию. Документ отправлен для изучения и возможной регистрации препарата в этих странах. Интерес к закупке «Карнивак-Ков» проявляют и компании из Польши, Германии, Эстонии, Турции, Ливана, Таиланда, Венесуэлы, Перу и Эквадора.
- В Алатыре, Алатырском и Порецком районах Чувашии на неделю вводят дополнительные ограничения из-за пандемии — смертность от коронавируса в этих муниципалитетах превышает среднереспубликанское значение. Там полностью исключены любые массовые мероприятия, работа общепита разрешена до 21.00 с максимальной заполняемостью не более 50%. Также усиливаются меры контроля и надзор за соблюдением введенных предписаний.
ВОЗ призывает возобновить усилия по достижению глобального подхода к пандемии
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 206 280 463 человека, 4 346 269 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (36 597 754). На второй строчке — Индия (32 156 493), на третьей — Бразилия (20 319 000), на четвертой — Франция (6 471 262), на пятой — Россия (6 468 890, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (621 016). За ними следуют Бразилия (567 862), Индия (430 732), Мексика (247 414), Перу (197 249) и Россия (165 996).
- Британские ученые выяснили, что каждый десятый житель Великобритании, заболевший коронавирусом в первую волну пандемии, заразился уже после госпитализации в больницу. Речь идет о 5,6—11,8 тысячах пациентов.
- Во Франции все больше младенцев кладут в больницы с COVID-19: с прошлой недели в больницы страны попали десять малышей в возрасте до двенадцати недель, в то время как в первую волну пандемии подобные случаи вовсе не фиксировались. Все родители госпитализированных детей не делали прививку от вируса и имеют положительный результат ПЦР-теста.
- Власти Венгрии отменили обязательный карантин для прибывающих из России граждан, у которых нет сертификата о прививке против коронавируса. Тем, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19, предоставлять результаты тестирования не требуется. Отмечается, что заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только для поездок, совершаемых в течение 3 месяцев с момента подачи документов.
- В испанском автономном сообществе Галисия на ферме по разведению норок произошла вспышка коронавируса. В хозяйстве, где содержится 8 760 этих животных, инфекцию обнаружили у троих. Это не первый случай заражения норок. Так, в прошлом году власти Дании уничтожили на зверофермах всех норок из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса людям.
- Украина потратила более 80% средств, предусмотренных в бюджете страны на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса в 2021 году. За семь месяцев на борьбу с COVID-19 потратили 29 из 36 предусмотренных на эти цели млрд гривен. Например, на закупку вакцин израсходовано 9,2 млрд гривен.
- Из-за кризиса системы здравоохранения при существующем росте заболеваемости дельта-штаммом коронавируса власти штата Орегон (США) мобилизовали 500 солдат Национальной гвардии для помощи медикам. При необходимости пришлют еще 1 000 нацгвардейцев.
- Власти Австралии направили в Сидней, крупнейший город страны, военных. Они должны проконтролировать выполнение правил карантина, введенного 26 июня на фоне масштабной вспышки COVID-19. По словам премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдиса Береджикляна, пятница, 13 августа, стала «худшим днем с начала пандемии».
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