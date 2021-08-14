Главное о коронавирусе на 14 августа: СМИ обвиняют в дезинформации по COVID-19, платная вакцинация иностранцев

Фото: Максим Платонов

Прививка для иностранца в Татарстане будет стоить 1 200 рублей

Татарстане за последние сутки выявили 52 новых случая COVID-19. Всего на 14 августа в республике зарегистрировано 24 635 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 21 781 человек, в том числе 54 — за минувшие сутки.

В Татарстан завезли еще 27 450 доз «Спутника V» и 8 500 доз «Спутника Лайт». Всего, не считая этой партии, в республику пришло свыше 1 млн доз вакцины против COVID-19. Перебоев с их поставками нет, заверил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

В Татарстане, по последним данным, от COVID-19 провакцинировано 910 430 человек. Второй компонент препарата получили 719 707 человек. Как сообщили в Минздраве РТ, около 20 тысяч татарстанцев не явились на вторую прививку от коронавируса.



Тем временем повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 2 013 жителей Татарстана. Речь идет о людях, которые уже сделали прививку, и с того момента прошло шесть месяцев. В Минздраве РТ обратили внимание, что привиться повторно можно только по предварительной записи.

Со следующей недели в Татарстане начнут платно прививать от коронавируса иностранцев и людей без гражданства. Медосмотр и прививка обойдутся в 1 200 рублей. Сейчас с медицинских организаций, которые хотят делать платные прививки иностранцам, собирают заявки. Окончательный перечень определят на следующей неделе.

В Набережных Челнах появились мобильные COVID-бригады на базе детских поликлиник. Они предназначены для контроля и наблюдения пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. Связь между появлением бригад и ростом заболеваемости среди детей в управлении пока не комментируют. Алгоритм их работы не поясняется.



134 вернувшихся в Татарстан туристов привезли из-за границы коронавирус. Большинство из Турции (59), а еще из Танзании (9), из ОАЭ (8), Египта (6), ближнего зарубежья (29). Остальные случаи единичные. Еще 65 жителей заразились ковидом на российских курортах.

С июня в общественном транспорте Казани поймали 27 240 пассажиров без масок. Проверки проходили на 600 контрольных точках. С начала лета в городе проверили 23 080 единиц общественного транспорта.

За минувшую неделю постановления Управления Роспотребнадзора по РТ об обязательной вакцинации от коронавируса получили еще 12 татарстанских предприятий. Общее число таких организаций достигло 285.

В Татарстане число жертв пандемии коронавируса достигло 650. Накануне подтвердились три случая смерти от СOVID-19. Умерли мужчина 1955 года рождения и две женщины 1938 и 1948 годов рождения.

У детей фиксируют тяжелую форму COVID-19

За последние сутки в России выявили 22 144 новых случая коронавируса, выздоровели 19 550 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 579 212 человек, а выздоровевших — до 5 867 890.



За сутки болезнь унесла жизни 819 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 169 683 человека.



За последние сутки в России проведено 496 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 247 530 пациентов.

СМИ, связанные с российскими властями, обвинили в дезинформации по ситуации с коронавирусом: якобы они распространяли «теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин». Претензию предъявило министерство внутренней безопасности США. Помимо российских, американские власти подозревают в дезинформации СМИ, связанные с властями Китая и Ирана.

В России самая дешевая вакцина от коронавируса — «Спутник Лайт». Прививка ею обходится в 342 рубля. Комплекты препаратов «Спутник V» и «КовиВак», каждая из которых состоит из двух доз, обходятся в 866 рублей. Чуть дешевле стоит комплект «ЭпиВакКороны» — 842 рубля.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась против принудительной вакцинации от COVID-19 школьников, несовершеннолетних и взрослых. В прививочной кампании можно использовать только убеждение, объяснение, ответы на возникающие вопросы и диалог, если необходимо, считает она. По отношению к не привитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться «никаких санкций».

Случаев смерти, связанных с введением вакцины «ЭпиВакКорона», не отмечено. Об это сообщил ее разработчик — государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.



В Башкирии четыре ребенка, заразившихся COVID-19, находятся в больницах в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. «И мы в целом фиксируем, что болеют молодые люди», — заявил глава республики Радий Хабиров. Больше 90% случаев заражения в регионе приходится на дельта-штамм. Тяжело болеют в основном те дети, у которых есть другие хронические болезни.

Первые случаи тяжелого течения коронавируса со значительным поражением легких у детей зафиксировали и в Карелии. Все они заразились в семейном кругу. За все время пандемии в республике COVID-19 выявили у 5 716 детей.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что дети и подростки справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых. В целом среднесрочные и долгосрочные последствия коронавируса для здоровья людей пока мало исследованы. Ученые продолжают изучать этот вопрос.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян сообщила, что новые исследования ученых помогут разработать специальную программу реабилитации мужчин после перенесенного коронавируса. Также благодаря им медики смогут «грамотно подготовить пару к планированию беременности».

Адамян также обратила внимание, что ученые доказали, что тяжелая форма коронавируса влияет на репродуктивное здоровье человека: фертильность мужчины снижается, что может негативно отразиться на потомстве. А вот вакцинация на мужском здоровье негативно не сказывается.

Российский врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что существующий уровень летальности от коронавируса может быть связан с несоответствием лечения тому, каким оно должно быть в условиях изменений в его штаммах. По его мнению, технологию лечения необходимо усовершенствовать.

Жемчугов уверен, что смертность от COVID-19 может увеличиться в случае дальнейшей мутации вируса. Ученый заявил, что единственный способ предотвратить это — привить как можно больше людей в мире в максимально короткий срок. Так коронавирус не успеет приспособиться к препаратам против него.

Россельхознадзор направил досье отечественной вакцины против COVID-19 для животных «Карнивак-Ков» в Таиланд, Корею, Грецию и Венгрию. Документ отправлен для изучения и возможной регистрации препарата в этих странах. Интерес к закупке «Карнивак-Ков» проявляют и компании из Польши, Германии, Эстонии, Турции, Ливана, Таиланда, Венесуэлы, Перу и Эквадора.

В Алатыре, Алатырском и Порецком районах Чувашии на неделю вводят дополнительные ограничения из-за пандемии — смертность от коронавируса в этих муниципалитетах превышает среднереспубликанское значение. Там полностью исключены любые массовые мероприятия, работа общепита разрешена до 21.00 с максимальной заполняемостью не более 50%. Также усиливаются меры контроля и надзор за соблюдением введенных предписаний.



ВОЗ призывает возобновить усилия по достижению глобального подхода к пандемии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 206 280 463 человека, 4 346 269 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (36 597 754). На второй строчке — Индия (32 156 493), на третьей — Бразилия (20 319 000), на четвертой — Франция (6 471 262), на пятой — Россия (6 468 890, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (621 016). За ними следуют Бразилия (567 862), Индия (430 732), Мексика (247 414), Перу (197 249) и Россия (165 996).



Британские ученые выяснили, что каждый десятый житель Великобритании, заболевший коронавирусом в первую волну пандемии, заразился уже после госпитализации в больницу. Речь идет о 5,6—11,8 тысячах пациентов.

Во Франции все больше младенцев кладут в больницы с COVID-19: с прошлой недели в больницы страны попали десять малышей в возрасте до двенадцати недель, в то время как в первую волну пандемии подобные случаи вовсе не фиксировались. Все родители госпитализированных детей не делали прививку от вируса и имеют положительный результат ПЦР-теста.

Власти Венгрии отменили обязательный карантин для прибывающих из России граждан, у которых нет сертификата о прививке против коронавируса. Тем, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19, предоставлять результаты тестирования не требуется. Отмечается, что заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только для поездок, совершаемых в течение 3 месяцев с момента подачи документов.



В испанском автономном сообществе Галисия на ферме по разведению норок произошла вспышка коронавируса. В хозяйстве, где содержится 8 760 этих животных, инфекцию обнаружили у троих. Это не первый случай заражения норок. Так, в прошлом году власти Дании уничтожили на зверофермах всех норок из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса людям.

Украина потратила более 80% средств, предусмотренных в бюджете страны на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса в 2021 году. За семь месяцев на борьбу с COVID-19 потратили 29 из 36 предусмотренных на эти цели млрд гривен. Например, на закупку вакцин израсходовано 9,2 млрд гривен.

Из-за кризиса системы здравоохранения при существующем росте заболеваемости дельта-штаммом коронавируса власти штата Орегон (США) мобилизовали 500 солдат Национальной гвардии для помощи медикам. При необходимости пришлют еще 1 000 нацгвардейцев.

Власти Австралии направили в Сидней, крупнейший город страны, военных. Они должны проконтролировать выполнение правил карантина, введенного 26 июня на фоне масштабной вспышки COVID-19. По словам премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдиса Береджикляна, пятница, 13 августа, стала «худшим днем с начала пандемии».

Татьяна Демина