Стала известна самая дешевая российская вакцина от коронавируса

В России самой дешевой вакциной от коронавируса является «Спутник Лайт». Вакцинация этим препаратом обходится в 342 рубля. Это следует из данных государственного реестра предельных отпускных цен.

В свою очередь, комплекты препаратов «Спутник V» и «КовиВак», каждая из которых состоит из двух доз, обходятся в 866 рублей. Чуть дешевле стоит комплект «ЭпиВакКороны» — 842 рубля, пишет «РИА Новости».

В России вакцинация бесплатна для граждан России. В Татарстане от коронавируса привились более 900 тысяч человек.

Ольга Плешкова