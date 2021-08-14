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В центре «Вектор» заявили, что вакцинация «ЭпиВакКороной» не приводила к летальным исходам

07:25, 14.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В центре «Вектор» заявили, что вакцинация «ЭпиВакКороной» не приводила к летальным исходам
Фото: Максим Платонов (архив)

Случаев, когда люди умирали в связи с введением вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», не зарегистрировано. Об этом сообщили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора — ее разработчике, пишет ТАСС.

«ЭпиВакКорону» зарегистрировали в России 14 октября 2020 года. Она стала второй отечественной вакциной от COVID-19.

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день «ЭпиВакКорона» доступна для вакцинации совершеннолетних граждан. Согласно промежуточным результатам, иммунологическая эффективность вакцины составила 79%.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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