В Татарстане вакцинируются все меньше и меньше, а на вторую прививку не пришли 20 тысяч

Фото: Ринат Назметдинов

Не все выдерживают схему — делают первую прививку, а на вторую не приходят

В Татарстане спадает активность жителей по отношению к вакцинации от коронавируса, констатировал сегодня на пресс-конференции в Казани главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов. В среднем нагрузка на один пункт вакцинации составляет всего 90 человек. За последние сутки сделали 9 001 прививку от COVID-19, а на неделе ведомство информировало о всего 6 тысячах вакцинированных. Тем не менее на этой неделе был достигнут показатель в 900 тысяч привитых, на сегодняшний день вакцину получили 910 430 человек, из них 719 707 сделали вторую прививку.

Перебоев с поставкой вакцины нет, она, по словам Лопушова, поступает в Татарстан регулярно — буквально сегодня завезли 27 450 доз «Спутника V» и 8 500 доз «Спутника Лайт». А всего, не считая этой партии, в Татарстан пришло свыше 1 млн доз вакцины против COVID-19.

— К сожалению, не все выдерживают схему: делают первую прививку, а на вторую не приходят. Это тоже не совсем хороший фактор, так как иммунитет вырабатывается, если только проведены две прививки в определенные сроки. Около 20 тысяч у нас не пришли на вторую прививку, их активно приглашаем, но не всегда удается добиться обратной связи, — посетовал Лопушов.

Перебоев с поставкой вакцины нет, она, по словам Лопушова, поступает в Татарстан регулярно. Фото: tatar-inform.ru

А вторую прививку можно запросто сделать в другом районе, отметил Лопушов.

— Если человек прошел первую вакцинацию в Казани, уехал в Набережные Челны и по каким-то причинам надолго там остался, хотя я не совсем понимаю, что там можно делать, в Челнах, — пошутил спикер. — И соответственно, приехал и сделал вторую прививку в Челнах.

В противовес тем, кто не пришел на вторую прививку, есть те, кто уже прошел вакцинацию повторно. Их немного, всего 2 013 жителей Татарстана — это те, кто уже сделал прививку, и с того момента прошло шесть месяцев. В Минздраве отметили, что повторная вакцинация проводится по предварительной записи.

— Прежде всего мы должны охватить лиц, которые еще ни разу не получили профилактическую прививку от новой коронавирусной инфекции, — сказал представитель Минздрава.

Иностранцев начнут платно прививать на следующей неделе

Отдельно Лопушов анонсировал начало вакцинации от коронавируса для иностранных граждан и лиц без гражданства. В настоящее время собирают заявки из медорганизаций, претендующих на проведение вакцинации иностранцев, окончательный перечень определят на следующей неделе.

В настоящее время собирают заявки из медорганизаций, претендующих на проведение вакцинации иностранцев. Фото: Максим Платонов

Главный эпидемиолог отмечает, что вакцинация была объявлена не просто так, на нее есть запрос. Главное отличие — вакцина для иностранцев, в отличие от россиян, будет платной. Прививка будет стоить 1 200 рублей, что включает в себя стоимость вакцины и медосмотра.

Иностранных граждан будут прививать препаратом «Спутник Лайт». Вакцина в количестве 21 тыс. доз, по словам главного эпидемиолога, поступит в конце этой недели.

Роспотребнадзор не отслеживает отмену приказов об обязательной вакцинации

В КФУ на этой неделе изменили правила обязательной вакцинации студентов — в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу в настоящее время не планируется установление дополнительных требований к обязательному наличию у студентов документов о вакцинации или иных медицинских документов для допуска в здания общежитий и в учебные корпуса. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на вопрос о том, противоречит ли это постановлению ведомства об обязательной вакцинации студентов и сотрудников.

— Наши постановления об обязательной вакцинации идут на очаг — там, где был случай заболевания, где нужно прекратить распространение вируса и максимально защитить контактных людей. Те приказы, которые создавались учреждениями, — это их приказы, будут они отменены, не будут они отменены, мы не знаем и не отслеживаем. Для нас важно исполнение нашего постановления в той части, чтобы был охват вакцинацией лиц, бывших в контакте с заболевшим, не менее 60%. Мы не говорим о 100%-ной вакцинации всех контактных, оставляя как раз тут люфт на тех, кто с противопоказаниями, возможно, отказался, возможно, кто-то в отпусках, на выезде, — пояснила Авдонина.

Любовь Авдонина: «Для нас важно, чтобы был охват вакцинацией не менее чем 60% лиц, бывших в контакте с заболевшим». Фото: Максим Платонов

При этом постановление РПН остается обязательным к исполнению. И из девяти вузов, которым они были выписаны, шесть отчитались.

Тем временем за неделю постановления об обязательной вакцинации от коронавируса получили еще 12 предприятий. В итоге число таких организаций в Татарстане выросло до 285.

Проблем со снабжением кислородом в Татарстане нет

В Татарстане после ЧП во Владикавказе, где погибли 11 человек из-за прорыва кислородной трубы, провели проверку кислородоснабжающего оборудования.

— По Татарстану проведены дополнительные меры по профилактике различных аварийных ситуаций на кислородоснабжающем оборудовании, — отметил Лопушов. — Есть в достаточном количестве резервные баллоны кислорода... Проблем со снабжением кислородом нет.



Проблем со снабжением кислородом в Татарстане нет. Фото: Ринат Назметдинов

А во Владикавказе после гибели людей возбудили уголовное дело и задержали главврача больницы.

Дарья Пинегина