В Татарстане вакцинируются все меньше и меньше, а на вторую прививку не пришли 20 тысяч
Не все выдерживают схему — делают первую прививку, а на вторую не приходят
В Татарстане спадает активность жителей по отношению к вакцинации от коронавируса, констатировал сегодня на пресс-конференции в Казани главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов. В среднем нагрузка на один пункт вакцинации составляет всего 90 человек. За последние сутки сделали 9 001 прививку от COVID-19, а на неделе ведомство информировало о всего 6 тысячах вакцинированных. Тем не менее на этой неделе был достигнут показатель в 900 тысяч привитых, на сегодняшний день вакцину получили 910 430 человек, из них 719 707 сделали вторую прививку.
Перебоев с поставкой вакцины нет, она, по словам Лопушова, поступает в Татарстан регулярно — буквально сегодня завезли 27 450 доз «Спутника V» и 8 500 доз «Спутника Лайт». А всего, не считая этой партии, в Татарстан пришло свыше 1 млн доз вакцины против COVID-19.
— К сожалению, не все выдерживают схему: делают первую прививку, а на вторую не приходят. Это тоже не совсем хороший фактор, так как иммунитет вырабатывается, если только проведены две прививки в определенные сроки. Около 20 тысяч у нас не пришли на вторую прививку, их активно приглашаем, но не всегда удается добиться обратной связи, — посетовал Лопушов.
А вторую прививку можно запросто сделать в другом районе, отметил Лопушов.
— Если человек прошел первую вакцинацию в Казани, уехал в Набережные Челны и по каким-то причинам надолго там остался, хотя я не совсем понимаю, что там можно делать, в Челнах, — пошутил спикер. — И соответственно, приехал и сделал вторую прививку в Челнах.
В противовес тем, кто не пришел на вторую прививку, есть те, кто уже прошел вакцинацию повторно. Их немного, всего 2 013 жителей Татарстана — это те, кто уже сделал прививку, и с того момента прошло шесть месяцев. В Минздраве отметили, что повторная вакцинация проводится по предварительной записи.
— Прежде всего мы должны охватить лиц, которые еще ни разу не получили профилактическую прививку от новой коронавирусной инфекции, — сказал представитель Минздрава.
Иностранцев начнут платно прививать на следующей неделе
Отдельно Лопушов анонсировал начало вакцинации от коронавируса для иностранных граждан и лиц без гражданства. В настоящее время собирают заявки из медорганизаций, претендующих на проведение вакцинации иностранцев, окончательный перечень определят на следующей неделе.
Главный эпидемиолог отмечает, что вакцинация была объявлена не просто так, на нее есть запрос. Главное отличие — вакцина для иностранцев, в отличие от россиян, будет платной. Прививка будет стоить 1 200 рублей, что включает в себя стоимость вакцины и медосмотра.
Иностранных граждан будут прививать препаратом «Спутник Лайт». Вакцина в количестве 21 тыс. доз, по словам главного эпидемиолога, поступит в конце этой недели.
Роспотребнадзор не отслеживает отмену приказов об обязательной вакцинации
В КФУ на этой неделе изменили правила обязательной вакцинации студентов — в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу в настоящее время не планируется установление дополнительных требований к обязательному наличию у студентов документов о вакцинации или иных медицинских документов для допуска в здания общежитий и в учебные корпуса. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на вопрос о том, противоречит ли это постановлению ведомства об обязательной вакцинации студентов и сотрудников.
— Наши постановления об обязательной вакцинации идут на очаг — там, где был случай заболевания, где нужно прекратить распространение вируса и максимально защитить контактных людей. Те приказы, которые создавались учреждениями, — это их приказы, будут они отменены, не будут они отменены, мы не знаем и не отслеживаем. Для нас важно исполнение нашего постановления в той части, чтобы был охват вакцинацией лиц, бывших в контакте с заболевшим, не менее 60%. Мы не говорим о 100%-ной вакцинации всех контактных, оставляя как раз тут люфт на тех, кто с противопоказаниями, возможно, отказался, возможно, кто-то в отпусках, на выезде, — пояснила Авдонина.
При этом постановление РПН остается обязательным к исполнению. И из девяти вузов, которым они были выписаны, шесть отчитались.
Тем временем за неделю постановления об обязательной вакцинации от коронавируса получили еще 12 предприятий. В итоге число таких организаций в Татарстане выросло до 285.
Проблем со снабжением кислородом в Татарстане нет
В Татарстане после ЧП во Владикавказе, где погибли 11 человек из-за прорыва кислородной трубы, провели проверку кислородоснабжающего оборудования.
— По Татарстану проведены дополнительные меры по профилактике различных аварийных ситуаций на кислородоснабжающем оборудовании, — отметил Лопушов. — Есть в достаточном количестве резервные баллоны кислорода... Проблем со снабжением кислородом нет.
А во Владикавказе после гибели людей возбудили уголовное дело и задержали главврача больницы.
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В том числе и эпидемии психических заболеваний.