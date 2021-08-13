В Башкирии 4 ребенка с COVID-19 находятся под аппаратами ИВЛ

Фото: Максим Платонов

В Башкирии четыре ребенка, заразившихся COVID-19, находятся в больницах в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил Радий Хабиров на республиканском августовском совещании по образованию в пятницу, 13 августа, пишет РБК.

«Я с болью сегодня могу сказать, что у нас четыре ребенка лежат под аппаратами ИВЛ, такого не было никогда. И мы в целом фиксируем, что болеют молодые люди», — сказал Хабиров.

Фото: Максим Платонов

Также отмечается, что больше 90% случаев заболевания в регионе — это заражения дельта-штаммом. Болеют те дети, которые имеют сопутствующие заболевания.

Говорить о необходимости массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса безосновательно, заявил недавно директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. По его словам, оснований для ввода обязательной вакцинации детей нет даже после прохождения процедуры сертификации вакцины.

Алексей Нечаев