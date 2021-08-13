Венгрия разрешила въезд россиянам с отрицательным ПЦР-тестом

Правительство Венгрии отменило обязательный карантин для прибывающих россиян, у которых нет сертификата о прививке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства Венгрии в России.

«В соответствии с поправками к распоряжению правительства Венгрии № 408/2020 об ограничениях на въезд в страну в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенного в России в течение 72 часов до въезда», — говорится в сообщении.

Не нужно будет предоставлять результаты тестирования тем, у кого есть сертификат о вакцинации против COVID-19. Отмечается, что заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только для поездок, совершаемых в течение 3 месяцев с момента подачи документов.

В июле Венгрия открыла беспрепятственный въезд в страну россиянам при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена венгерскими профильными властями и применяется в рамках национальной кампании по вакцинации.



Алексей Нечаев