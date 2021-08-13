20 тысяч татарстанцев не пришли на вторую прививку от коронавируса

Около 20 тысяч татарстанцев не пришли на вторую прививку от коронавируса. Об этом сообщил главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов отметив, что иммунитет вырабатывается только после двух прививок, сделанных в определенных срок.

На данный момент в Татарстан поступило более 1 млн доз вакцин, в том числе недавно пришли очередные партии «Спутника V» и «Спутник Лайт».

На сегодня в Татарстане провакцинировано от коронавируса 910 430 человек, за сутки прививку сделал 9 001 человек. Второй компонент вакцины получили 719 707 человек.