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20 тысяч татарстанцев не пришли на вторую прививку от коронавируса

15:24, 13.08.2021
20 тысяч татарстанцев не пришли на вторую прививку от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Около 20 тысяч татарстанцев не пришли на вторую прививку от коронавируса. Об этом сообщил главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов отметив, что иммунитет вырабатывается только после двух прививок, сделанных в определенных срок.

На данный момент в Татарстан поступило более 1 млн доз вакцин, в том числе недавно пришли очередные партии «Спутника V» и «Спутник Лайт».

На сегодня в Татарстане провакцинировано от коронавируса 910 430 человек, за сутки прививку сделал 9 001 человек. Второй компонент вакцины получили 719 707 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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