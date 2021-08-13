Омбудсмен выступила против принудительной вакцинации детей и взрослых

Фото: Максим Платонов

Против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции школьников, несовершеннолетних и взрослых высказалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно мы против всяческой принудительной вакцинации не только школьников и несовершеннолетних, но и всех вне зависимости от возраста. Никакой принудительной вакцинации — только убеждение, объяснение, ответы на возникающие вопросы и диалог, если необходимо», — заявила она.

Фото: Максим Платонов

По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться «никаких санкций».

В июле Кузнецова заявила, что вакцинацию детей и подростков от коронавируса следует проводить только с согласия родителей. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинировать подростков от коронавируса начнут до 20 сентября.

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет стартовало в Москве 5 июля, тогда же началось медобследование первых добровольцев. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Количество участников — 100 человек.

Алексей Нечаев