Из прибывших в Татарстан туристов более 130 заразились коронавирусом

Более 130 вернувшихся в Татарстан туристов привезли коронавирус из заграницы. Еще 65 жителей заразились инфекцией на российских курортах, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.



Всех таких случаев — 199. Из-за рубежа вернулись134 заболевших, большинство — из Турции (59), а еще из Танзании — 9, из ОАЭ — 8, Египта — 6, ближнего зарубежья — 29. Остальные случаи — единичные.

По словам Авдониной, санитарно-карантинный контроль в республиканских аэропортах провели в 45 самолетах. Проверили более 6 тысяч пассажиров и членов экипажа.

Фото: realnoevremya.ru

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов сообщил, что в Татарстане спадает активность жителей по отношению к вакцинации от коронавируса.

Маргарита Головатенко