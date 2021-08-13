Повторную вакцинацию прошли чуть более 2 тысяч жителей Татарстана
Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов заявил, что повторную вакцинацию прошли 2 013 жителей Татарстана. Это те люди, которые уже сделали прививку, и с того момента прошло шесть месяцев.
В Минздраве отметили, что повторная вакцина делается по предварительной записи.
На сегодня в Татарстане провакцинировано от коронавируса 910 430 человек, за сутки прививку сделал 9 001 человек. Второй компонент вакцины получили 719 707 человек. По данным Минздрава, 20 тысяч татарстанцев не пришли на вторую прививку от коронавируса.ОбществоМедицина Татарстан
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