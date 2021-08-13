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В Челнах создали мобильные COVID-бригады для детей

20:21, 13.08.2021
В Челнах создали мобильные COVID-бригады для детей
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах появились мобильные COVID-бригады на базе детских поликлиник, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на горздрав.

Бригады предназначены для контроля и наблюдения пациентов с подозрением на заболевание. Связь между появлением бригад и ростом заболеваемости коронавирусом среди детей в управлении пока не комментируют. Алгоритм работы бригад пока не поясняется.

Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году в целом по России применялась практика с педиатрическими COVID-бригадами. Врачи занимались диагностикой и назначали лечение.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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