В Челнах создали мобильные COVID-бригады для детей

В Набережных Челнах появились мобильные COVID-бригады на базе детских поликлиник, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на горздрав.



Бригады предназначены для контроля и наблюдения пациентов с подозрением на заболевание. Связь между появлением бригад и ростом заболеваемости коронавирусом среди детей в управлении пока не комментируют. Алгоритм работы бригад пока не поясняется.

Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году в целом по России применялась практика с педиатрическими COVID-бригадами. Врачи занимались диагностикой и назначали лечение.

Маргарита Головатенко