В Чувашии введут дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса

В трех районах Чувашии введут дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте главы республики.

В Алатырском, Порецком районах и городе Алатырь смертность от COVID-19 превышает среднереспубликанское значение. В связи с этим там полностью исключены любые массовые мероприятия, а работу кафе ограничат до 21.00 с максимальной заполняемостью не более 50%. Также будут усилены меры контроля и надзор за соблюдением введенных предписаний, говорится на сайте главы РЧ.

Пока данный режим введен на неделю, власти надеются, что это сможет сдержать рост заболеваемости. При необходимости меры ограничения будут продлены.

На этой неделе правительство Литвы одобрило ряд ограничений для не привитых от коронавируса людей, они вступят в силу с 13 сентября.



Ольга Плешкова