Летом в общественном транспорте Казани выявили более 27 тысяч пассажиров без масок
С июня в общественном транспорте Казани выявили 27 240 пассажиров без масок. Проверки проходили на 600 контрольных точках. С начала лета проверили 23 080 единиц общественного транспорта.
Проверки в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро проводит Комитет по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок», контрольно-ревизионные службы транспортных предприятий.
Последний рейд прошел вчера, 13 августа, на остановке «Энергетический университет». С 8.00 до 9.00 сотрудники комитета проверяли пассажиров автобусных маршрутов №6, 15, 22, 28а, 29, 35а, 37,47, 74, 75, 89. В 46 автобусах выявили 26 пассажиров без масок. 20 из них надели средства индивидуальной защиты, еще шестеро покинули общественный транспорт из-за отсутствия маски, сообщает Комитет по транспорту Казани.
В марте в общественном транспорте Казани выявили почти 9 тысяч пассажиров без масок.ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
комментарии
2. Поскольку РНК-вирус это по сути очень большая молекула, то в сухом виде она очень быстро окисляется кислородом воздуха. Но в микрокапельках соплей и слюней может жить долго (пока те не высохнут). Отсюда и феномен "суперраспространителей": их биожидкости особо благоприятны для "Хранения" вирусов.
3. Так вот маска как раз и защищает от микрокапелек, которые оседают на ее внешней стороне и не попадают в органы дыхания. А в одной миекрокапельке больше вирусов, чем в кубометре обычного сухого воздуха. Поэтому маски в транспорте носить надо обязательно.