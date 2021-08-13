Летом в общественном транспорте Казани выявили более 27 тысяч пассажиров без масок

С июня в общественном транспорте Казани выявили 27 240 пассажиров без масок. Проверки проходили на 600 контрольных точках. С начала лета проверили 23 080 единиц общественного транспорта.

Проверки в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро проводит Комитет по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок», контрольно-ревизионные службы транспортных предприятий.

Последний рейд прошел вчера, 13 августа, на остановке «Энергетический университет». С 8.00 до 9.00 сотрудники комитета проверяли пассажиров автобусных маршрутов №6, 15, 22, 28а, 29, 35а, 37,47, 74, 75, 89. В 46 автобусах выявили 26 пассажиров без масок. 20 из них надели средства индивидуальной защиты, еще шестеро покинули общественный транспорт из-за отсутствия маски, сообщает Комитет по транспорту Казани.



В марте в общественном транспорте Казани выявили почти 9 тысяч пассажиров без масок.