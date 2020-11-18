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В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок

18:31, 18.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок
Фото: pxhere.com

В Дании были уничтожены все норки, заразившиеся коронавирусом. Ветеринары заверили, что продолжат контролировать ситуацию с возможным заражением животных.

Датское управление ветеринарии пишет, что заражены оказались норки на 284 фермах. Там животные были усыплены. Под наблюдением остаются 25 хозяйств.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане разведением норок продолжают заниматься две зверофермы. Еще две закрылись.

ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    Человек это звучит гордо. Да и только.
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