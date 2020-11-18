В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок
В Дании были уничтожены все норки, заразившиеся коронавирусом. Ветеринары заверили, что продолжат контролировать ситуацию с возможным заражением животных.
Датское управление ветеринарии пишет, что заражены оказались норки на 284 фермах. Там животные были усыплены. Под наблюдением остаются 25 хозяйств.
MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20— Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020
Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:
284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.
25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане разведением норок продолжают заниматься две зверофермы. Еще две закрылись.ОбществоМедицина
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