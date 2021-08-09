Главное о коронавирусе на 9 августа: экономия на ритуальных услугах, непривитых студентов переведут на удаленку

Фото: Максим Платонов

В Татарстане рекордно высокая за 10 лет убыль населения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 9 августа в республике зарегистрировано 24 387 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 21 555 человек, в том числе 5 за минувшие сутки. Умерло за весь период 633 человека.

Татарстан оказался на втором месте в списке регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за предыдущие сутки с показателем 0,21%. Лидером среди регионов стала Москва — 0,18%. Замыкают тройку Орловская область, Карачаево-Черкессия и Смоленская область — 0,24%. В целом по России с нарастающим итогом прирост заболеваемости за сутки составляет 0,36%.



В Татарстане за январь — май 2021 года зарегистрирована рекордно высокая за 10 лет убыль населения, она достигла 4 900 человек. Это более чем в два раза выше показателей прошлого года за аналогичный период (2 099 человек). В допандемийные времена, например, в первые пять месяцев 2019 года убыль населения в республике составила 961 человек.

Фото: ferra.ru

В Татарстане от коронавируса привились 212,5 тысячи человек старше 60 лет. Песошин отметил, что остановить распространение COVID-19 может выработка коллективного иммунитета. А наиболее эффективный способ приобрести его — вакцинироваться.

PR-менеджер певицы Макsим Яна Богушевская опровергла информацию о том, что артистка не сможет петь. Прогнозы врачей пока неизвестны, но легкие восстанавливаются. Макsим пока находится в реанимации. Как только врачи переведут ее в обычную палату, она сможет сама выйти на связь, предположила представитель певицы.

Главный внештатный инфекционист татарстанского Минздрава Халит Хаертынов пояснил «Реальному времени», что делать, если после первого цикла вакцинации от коронавируса женщина успела забеременеть, а полгода уже прошло. Согласно методическим рекомендациям по организации медицинской помощи при ковиде, беременным можно использовать вакцину «Спутник V» с 22-й недели беременности, если она входит в группу высокого риска тяжелого течения ковида. Ревакцинироваться стоит в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Фото: kazanfirst.ru

Минздрав не рекомендует делать повторную прививку от коронавируса людям с аллергией на составляющие вакцины, и вообще если у человека есть тяжелые аллергические реакции — ему нужно быть осторожнее, рассказала «Реальному времени» Наталья Ухова, заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницы №16 Казани. Другие противопоказания — детский возраст (до 18 лет) и кормление грудью. Еще в числе временных противопоказаний — ОРВИ, обострение хронических болезней.

В России разрабатываются обновленные версии вакцин

За последние сутки в России выявили 22 660 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 141 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 402 564 человек, а выздоровевших — до 5 720 353 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 792 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 163 301 человек.

Минобрнауки России не требует от студентов вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Это касается в том числе и иностранных студентов. При этом в ведомстве заявили, что вузам целесообразно перевести студентов, не сделавших прививку от коронавируса или имеющих медотвод к вакцинации, на дистанционную форму обучения.

В «Векторе» заявили о безосновательности массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса. Оснований для ввода обязательной вакцинации детей нет даже после прохождения процедуры сертификации вакцины. Дети в целом болеют все равно принципиально легче взрослых.



Фото mos.ru

В Москве возобновили проведение профилактических обследований в обычном режиме павильоны «Здоровая Москва», сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Там будет продолжаться вакцинация от коронавируса, акцент работы направлен на выявление и профилактику осложнений после перенесенного коронавируса.

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что постковидный синдром может появиться у пациента даже спустя несколько месяцев после выписки из больницы. По ее словам, синдром может развиться как спустя три, так и спустя 24 недели после выписки. Но чаще всего они отмечаются, когда проходит четыре недели.

Новосибирская компания «Вектор-Биальгам», которая производит вакцину от коронавируса «Эпиваккорона», ускорила модернизацию производства. Темпы производства вырастут с 1,5 млн до 10 млн доз вакцины в месяц.

В России разрабатываются обновленные версии вакцин от коронавируса, которые будут защищать от появляющихся новых штаммов, рассказал эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. Ученые также работают и над вакцинами против других вирусов.



Фото: Максим Платонов

Российские вирусологи объяснили отсутствие тромбоза после «Спутника V». российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не может привести к проблеме загущения крови и тромбозам благодаря особой системе очистки. Российские ученые убрали из вакцины сопутствующие белки, которые могли в дальнейшем спровоцировать появление тромбозов.

В 2021 году россияне начали экономить на ритуальных услугах. В первом полугодии 2021 года смертность в России выросла на 16%, а совокупная выручка ритуальных агентств — лишь на 9%. До 2020 года средний чек при организации похорон составлял в среднем 50 тысяч рублей, но сейчас, как правило, он не превышает 30 тысяч рублей, сообщил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. Он считает, что граждане хотят сэкономить на погребальных услугах в связи с падением уровня доходов.



Китайских чиновников наказали за неэффективную борьбу с коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 202 731 589 человек, 4 294 400 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (35 763 970). На второй строчке — Индия (31 969 954), на третьей — Бразилия (20 165 672), на четвертой — Франция (6 371 349), на пятой — Россия (6 362 641, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (616 829). За ними следуют Бразилия (563 151), Индия (428 309), Мексика (244 420), Перу (196 950) и Россия (162 109).

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что только вакцинация способна защитить человека от мутации COVID-19. При высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии. Мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса. Сейчас ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции.

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Главный инфекционист США допустил появление устойчивого к вакцинам штамма коронавируса. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что увеличение числа вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных штаммов COVID-19. В противном случае может появиться новый вариант, который будет способен обходить защиту, которую обеспечивают прививки.

В Китае заявили, что первые случаи заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки произошли раньше, чем в Ухане. Вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю в разговоре с Global Times заявил, что в Флориде записи о 171 пациенте пропали из официальной статистики, а затем появились снова, но уже без описания симптомов.

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер считает, что COVID-19 в скором времени станет «принципиально иным заболеванием». По его мнению, новый коронавирус превратится в еще одну причину простуды. Возможно, он будет проявляться раз в пять лет. Вакцины могут сдерживать его распространение, но будут все меньше защищать от инфекции.

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В Центральном Китае наказали больше 20 чиновников за неэффективную борьбу с распространением коронавируса. Чиновников лишили должностей за то, что они своевременно не изолировали больных, за очереди в больнице из желающих сдать тест. 15 должностных лиц наказали за вспышку коронавируса в аэропорту Нанкина, в том числе, вице-мэра города.

В США радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел умер от COVID-19. Фаррел работал ведущим на радио в Уэст-Палм-Бич и долгое время вел передачи, критикуя в них медицинских регуляторов и вакцины. Три недели назад Фаррела госпитализировали с коронавирусом, после чего он изменил свои взгляды. Перед смертью от призвал друзей привиться от болезни.

Ольга Плешкова