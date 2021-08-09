Главное о коронавирусе на 9 августа: экономия на ритуальных услугах, непривитых студентов переведут на удаленку
В Татарстане рекордно высокая за 10 лет убыль населения
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 9 августа в республике зарегистрировано 24 387 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 21 555 человек, в том числе 5 за минувшие сутки. Умерло за весь период 633 человека.
- Татарстан оказался на втором месте в списке регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за предыдущие сутки с показателем 0,21%. Лидером среди регионов стала Москва — 0,18%. Замыкают тройку Орловская область, Карачаево-Черкессия и Смоленская область — 0,24%. В целом по России с нарастающим итогом прирост заболеваемости за сутки составляет 0,36%.
- В Татарстане за январь — май 2021 года зарегистрирована рекордно высокая за 10 лет убыль населения, она достигла 4 900 человек. Это более чем в два раза выше показателей прошлого года за аналогичный период (2 099 человек). В допандемийные времена, например, в первые пять месяцев 2019 года убыль населения в республике составила 961 человек.
- В Татарстане от коронавируса привились 212,5 тысячи человек старше 60 лет. Песошин отметил, что остановить распространение COVID-19 может выработка коллективного иммунитета. А наиболее эффективный способ приобрести его — вакцинироваться.
- PR-менеджер певицы Макsим Яна Богушевская опровергла информацию о том, что артистка не сможет петь. Прогнозы врачей пока неизвестны, но легкие восстанавливаются. Макsим пока находится в реанимации. Как только врачи переведут ее в обычную палату, она сможет сама выйти на связь, предположила представитель певицы.
- Главный внештатный инфекционист татарстанского Минздрава Халит Хаертынов пояснил «Реальному времени», что делать, если после первого цикла вакцинации от коронавируса женщина успела забеременеть, а полгода уже прошло. Согласно методическим рекомендациям по организации медицинской помощи при ковиде, беременным можно использовать вакцину «Спутник V» с 22-й недели беременности, если она входит в группу высокого риска тяжелого течения ковида. Ревакцинироваться стоит в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
- Минздрав не рекомендует делать повторную прививку от коронавируса людям с аллергией на составляющие вакцины, и вообще если у человека есть тяжелые аллергические реакции — ему нужно быть осторожнее, рассказала «Реальному времени» Наталья Ухова, заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницы №16 Казани. Другие противопоказания — детский возраст (до 18 лет) и кормление грудью. Еще в числе временных противопоказаний — ОРВИ, обострение хронических болезней.
В России разрабатываются обновленные версии вакцин
За последние сутки в России выявили 22 660 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 141 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 402 564 человек, а выздоровевших — до 5 720 353 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 792 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 163 301 человек.
- Минобрнауки России не требует от студентов вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Это касается в том числе и иностранных студентов. При этом в ведомстве заявили, что вузам целесообразно перевести студентов, не сделавших прививку от коронавируса или имеющих медотвод к вакцинации, на дистанционную форму обучения.
- В «Векторе» заявили о безосновательности массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса. Оснований для ввода обязательной вакцинации детей нет даже после прохождения процедуры сертификации вакцины. Дети в целом болеют все равно принципиально легче взрослых.
- В Москве возобновили проведение профилактических обследований в обычном режиме павильоны «Здоровая Москва», сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Там будет продолжаться вакцинация от коронавируса, акцент работы направлен на выявление и профилактику осложнений после перенесенного коронавируса.
- Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что постковидный синдром может появиться у пациента даже спустя несколько месяцев после выписки из больницы. По ее словам, синдром может развиться как спустя три, так и спустя 24 недели после выписки. Но чаще всего они отмечаются, когда проходит четыре недели.
- Новосибирская компания «Вектор-Биальгам», которая производит вакцину от коронавируса «Эпиваккорона», ускорила модернизацию производства. Темпы производства вырастут с 1,5 млн до 10 млн доз вакцины в месяц.
- В России разрабатываются обновленные версии вакцин от коронавируса, которые будут защищать от появляющихся новых штаммов, рассказал эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. Ученые также работают и над вакцинами против других вирусов.
- Российские вирусологи объяснили отсутствие тромбоза после «Спутника V». российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не может привести к проблеме загущения крови и тромбозам благодаря особой системе очистки. Российские ученые убрали из вакцины сопутствующие белки, которые могли в дальнейшем спровоцировать появление тромбозов.
- В 2021 году россияне начали экономить на ритуальных услугах. В первом полугодии 2021 года смертность в России выросла на 16%, а совокупная выручка ритуальных агентств — лишь на 9%. До 2020 года средний чек при организации похорон составлял в среднем 50 тысяч рублей, но сейчас, как правило, он не превышает 30 тысяч рублей, сообщил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. Он считает, что граждане хотят сэкономить на погребальных услугах в связи с падением уровня доходов.
Китайских чиновников наказали за неэффективную борьбу с коронавирусом
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 202 731 589 человек, 4 294 400 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (35 763 970). На второй строчке — Индия (31 969 954), на третьей — Бразилия (20 165 672), на четвертой — Франция (6 371 349), на пятой — Россия (6 362 641, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (616 829). За ними следуют Бразилия (563 151), Индия (428 309), Мексика (244 420), Перу (196 950) и Россия (162 109).
- Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что только вакцинация способна защитить человека от мутации COVID-19. При высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии. Мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса. Сейчас ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции.
- Главный инфекционист США допустил появление устойчивого к вакцинам штамма коронавируса. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что увеличение числа вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных штаммов COVID-19. В противном случае может появиться новый вариант, который будет способен обходить защиту, которую обеспечивают прививки.
- В Китае заявили, что первые случаи заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки произошли раньше, чем в Ухане. Вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю в разговоре с Global Times заявил, что в Флориде записи о 171 пациенте пропали из официальной статистики, а затем появились снова, но уже без описания симптомов.
- Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер считает, что COVID-19 в скором времени станет «принципиально иным заболеванием». По его мнению, новый коронавирус превратится в еще одну причину простуды. Возможно, он будет проявляться раз в пять лет. Вакцины могут сдерживать его распространение, но будут все меньше защищать от инфекции.
- В Центральном Китае наказали больше 20 чиновников за неэффективную борьбу с распространением коронавируса. Чиновников лишили должностей за то, что они своевременно не изолировали больных, за очереди в больнице из желающих сдать тест. 15 должностных лиц наказали за вспышку коронавируса в аэропорту Нанкина, в том числе, вице-мэра города.
- В США радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел умер от COVID-19. Фаррел работал ведущим на радио в Уэст-Палм-Бич и долгое время вел передачи, критикуя в них медицинских регуляторов и вакцины. Три недели назад Фаррела госпитализировали с коронавирусом, после чего он изменил свои взгляды. Перед смертью от призвал друзей привиться от болезни.
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