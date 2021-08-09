В ВОЗ назвали способ защитить людей от новых мутации COVID-19

Только вакцинация способна защитить человека от мутации COVID-19. Об этом заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии. Мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса. Сейчас ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции.

Так, специалисты выясняют, «выталкивает» ли штамм «лямбда» дельта-вариант. При этом Вуйнович добавила, что последний уже вытеснил вид «альфа», пишет «Российская газета».

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ранее заявил, что вакцинация помогает блокировать распространение мутаций коронавируса. По данным центра «Вектор», коронавирусом после получения двух доз вакцины «ЭпиВакКорона» заразились только 0,59% вакцинированных, после вакцинации «Спутником V» — 0,66%, «КовиВаком» — 0,27%.

