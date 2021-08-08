Главный инфекционист Татарстана объяснил, можно ли ревакцинировать от COVID-19 беременных

Главный внештатный инфекционист татарстанского Минздрава Халит Хаертынов пояснил «Реальному времени», что делать, если после первого цикла вакцинации от коронавируса женщина успела забеременеть, а полгода уже прошло. С одной стороны, Минздрав РФ рекомендует в период неблагоприятной эпидситуации ревакцинироваться. С другой, многие опасаются, что это даст организму беременной лишнюю нагрузку.

— Учитывая, что беременность сейчас рассматривается как один из факторов риска развития тяжелых форм COVID-19, может быть проведена ревакцинация. Беременность не является противопоказанием ни для вакцинации, ни для ревакцинации. Но всегда стоит соотносить потенциальные риски и пользу. Согласно методическим рекомендациям по организации медицинской помощи при ковиде, беременным можно использовать вакцину «Спутник V» с 22-й недели беременности, если она входит в группу высокого риска тяжелого течения ковида. Ревакцинироваться стоит в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, — сообщил Хаертынов.

Напомним, врачи казанской горбольницы №16 разъяснили, кому противопоказана повторная вакцинация: например, тем, у кого проявилась острая аллергическая реакция на первую прививку, и еще некоторым категориям граждан.

Людмила Губаева