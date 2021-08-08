Врач из Казани рассказала, кому нельзя повторно вакцинироваться от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Минздрав не рекомендует делать повторную прививку от коронавируса людям с аллергией на составляющие вакцины, и вообще если у человека есть тяжелые аллергические реакции — ему нужно быть осторожнее. Об этом рассказала «Реальному времени» Наталья Ухова, заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницы №16 Казани. Она перечислила и другие противопоказания к ревакцинации (в целом они совпадают с теми, что установлены для первой прививки, но есть нюанс):

— Минздрав не рекомендует делать повторную прививку тем, у кого проявилась тяжелая аллергическая реакция на первую прививку. Вообще, если у пациента в анамнезе были тяжелые аллергические реакции, мы его изначально не будем направлять на вакцинацию. У такого человека, скорее всего, будет медотвод после консультации с аллергологом. Другие противопоказания — детский возраст (до 18 лет) и кормление грудью. Еще в числе временных противопоказаний — ОРВИ, обострение хронических болезней.



Напомним, сейчас в Татарстане началась повторная вакцинация тех, кто сделал первые прививки в самом начале прививочной кампании — с момента первых прививок прошло уже полгода. Так, ревакцинацию от коронавируса прошел мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Людмила Губаева