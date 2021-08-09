Российским вузам рекомендовали перевести непривитых от COVID-19 студентов на удаленку

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минобрнауки России заявили, что вузам целесообразно перевести студентов, не сделавших прививку от коронавируса или имеющих медотвод к вакцинации, на дистанционную форму обучения. Это следует из рекомендаций ведомства.

Для студентов, обучающихся на удаленке, российским вузам целесообразно ввести особый режим посещения учебных корпусов.

Вакцинацию инностранных студентов от COVID-19 вузам рекомендовали провести за свой счет.

В воскресенье глава Минобрнауки России Валерий Фальков уже говорил о том, что ведомство не требует от студентов вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Это касается в том числе и иностранных студентов.



На прошлой неделе об этом говорила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что в России на сегодняшний день вакцинация студентов от COVID-19 необязательна. При этом идет активная прививочная кампания среди этой категории населения.

Татьяна Демина