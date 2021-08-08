Главный инфекционист США допустил появление устойчивого к вакцинам штамма коронавируса

Увеличение числа вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных штаммов COVID-19. В противном случае может появиться новый вариант, который будет способен обходить защиту, которую обеспечивают прививки. Такое мнение директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил в интервью газете USA Today.

«Когда будет вакцинировано подавляющее большинство населения — мы не знаем, каков порог (необходимый процент вакцинированного населения), — вирус исчезнет, нам больше не придется об этом беспокоиться, по крайней мере в этой стране», — отметил он, добавив, что если этого не произойдет, то будет наблюдаться вялотекущий уровень инфекции, который будет наблюдаться осенью, накладываться на грипп зимой и весной.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фаучи ответил и не желающим делать прививку от COVID-19. Некоторые аргументируют свой отказ от прививки тем, что молоды, здоровы и в случае заболевания инфекцией могут перенести ее без серьезных последствий.

— Если бы вы жили в вакууме, то (такой подход — прим.ред.) был бы хорошим. Но вы не живете в вакууме. Вы живете в обществе. Если вы становитесь средством передачи вируса от вас кому-то еще, то вы помогаете распространять вирус, — заявил специалист.

На этой неделе британские ученые предупредили о том, что для борьбы с распространением дельта-штамма COVID-19 могут понадобиться новые вакцины. Согласно их исследованиям, эффективность прививок против заражения упала до 49%, а против развития симптомов — до 59%.



Татьяна Леухина