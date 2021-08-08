9 вопросов о повторной вакцинации от COVID-19
Кому противопоказана повторная прививка, надо ли учитывать титр антител, какой препарат использовать
У тех татарстанцев, кто дисциплинированно привились от коронавируса одними из первых, полгода с момента вакцинации уже прошло. Между тем федеральный Минздрав рекомендует как раз через шесть месяцев повторять прививку в периоды, когда эпидемия на подъеме. Сейчас как раз такой период, а значит, «первым ласточкам» пора делать это снова. «Реальное время» задает девять самых частых вопросов о повторной вакцинации, а отвечают нам врачи Городской клинической больницы №16: заведующая терапевтическим отделением Наталья Ухова и эпидемиолог Юлия Казакова.
- В нынешней ситуации, когда до коллективного иммунитета еще далеко, а желаемых вакцин на всех не хватает, приветствуют ли медики повторную вакцинацию?
Наталья Ухова: На данный момент привито 23% от прикрепленного к нашей больнице населения. Наша позиция такова: нужно максимально охватить вакцинацией тех, кто еще не делал первой прививки. Но мы уже начали и повторную вакцинацию. Пока таких желающих было немного — порядка десятка человек. Однако когда они обращаются, мы не препятствуем этому их желанию.
- Какой вакциной вы рекомендуете прививаться повторно, если первый раз человек привился «Спутником V»?
Наталья Ухова: Мы рекомендуем «Спутник Лайт». Сейчас он у нас есть в наличии. В республику пришло порядка 17 тысяч доз этой вакцины, в нашу больницу поступило около 300 доз. «Спутник Лайт» мы используем для повторной вакцинации и для тех пациентов, которые переболели коронавирусом и имеют определенный титр антител. Пока повторную прививку никакими другими вакцинами, кроме этой, мы не делаем.
Юлия Казакова: Каким прививаться препаратом — зависит от возраста человека и индивидуальных особенностей. Например, у вакцин «КовиВак» и «Спутник Лайт» есть возрастное ограничение — до 60 лет. Если на ревакцинацию придет человек старше, мы уже изначально не можем для него рекомендовать эти две вакцины. Остается выбор между двумя другими — и тут решается исходя из препарата, которым проведена первая вакцинация, и желания самого пациента. Все решается индивидуально после консультации с врачом.
- Стоит ли ориентироваться на титр антител или в любом случае надо прививаться спустя полгода после перенесенного COVID-19 или после вакцинации?
Наталья Ухова: Кто-то следит за титром антител с кратностью раз в месяц или раз в несколько месяцев. Кто-то вообще не задается этим вопросом и приходит на вакцинацию через полгода после перенесенного заболевания — таких граждан довольно много. В любом случае мы не настаиваем на определении уровня антител. Если человек решил вакцинироваться, мы привьем его, независимо от титра антител. Если же пациент не настроен делать прививку и обосновывает это наличием высокого титра антител — а многие приходят с показателем в 300, 600, а то и 1000, мы беседуем и откладываем вопрос о вакцинации на индивидуальный срок, в зависимости от титра. Кому-то мы предлагаем подойти на консультацию через месяц, кому-то — через 3 месяца с повторным результатом анализа на количество антител. Так что если пациент не настроен на вакцинацию при высоком титре, мы не давим на него.
- Были ли в вашей практике пациенты с высоким титром антител спустя более полугода с момента перенесенного COVID-19? И от чего это зависит?
Наталья Ухова: Да, бывает высокий титр даже спустя полгода. Но пока непонятно, от чего это зависит. Встречаются пациенты, перенесшие коронавирус в очень тяжелой форме, но у них антитела очень быстро уходит из периферической крови. Бывают пациенты, перенесшие COVID-19 амбулаторно, в легкой форме, а количество антител у них высокое и стойко сохраняется. То есть все индивидуально. Инфекция новая, так что мы тоже наблюдаем и делаем для себя определенные выводы.
- Какие существуют противопоказания к повторной вакцинации?
Наталья Ухова: Минздрав не рекомендует вакцинироваться тем, у кого выявлена тяжелая форма аллергии на какую-либо составляющую вакцины от коронавируса либо проявилась тяжелая аллергическая реакция на уже сделанную прививку. Вообще, если у пациента в анамнезе были тяжелые аллергические реакции, мы его изначально не будем направлять на вакцинацию. У такого человека, скорее всего, будет медотвод после консультации с аллергологом.
Другие противопоказания — детский возраст (до 18 лет) и кормление грудью. Еще временные противопоказания — ОРВИ, обострение хронических болезней. В целом противопоказания к повторной вакцинации точно такие же, как к первой. Разница лишь в одном: те, кто уже делал прививку зимой, уже испытали на себе конкретный препарат. И уж если пациент перенес первую вакцинацию хорошо — значит, и ко второй противопоказаний не будет.
А вот если говорить про пациентов с атопической бронхиальной астмой, характерной для людей молодого возраста, такую категорию граждан мы вакцинировали. Они, наоборот, всегда с желанием проходят вакцинацию, учитывая наличие хронического заболевания, тем более связанного с легкими.
- Необходимо ли выжидать полгода после вакцинации или можно пройти повторную вакцинацию раньше, если человек хочет поднять свой титр антител?
Наталья Ухова: Все же стоит выдержать полгода. Но всегда бывают исключения. К нам обратился пациент, который был привит «Спутником V», и антител после вакцинации у него не нашли. В итоге мы решили пойти ему навстречу и вакцинировать его препаратом «ЭпиВакКорона».
- От ревакцинации людей нередко отталкивает реакция на первую прививку — например, повышение температуры. Если первый раз человек привился «Спутником» и у него была выраженная реакция, для повторной вакцинации ему предложат другой препарат?
Наталья Ухова: Скорее всего, ему предложат «Спутник Лайт». И прогнозируется, что реакция на введение этой вакцины может быть уже не такой бурной. Если же после вакцинации «Спутником V» человек откажется пройти ревакцинацию препаратом этого производителя, ему предложат «ЭпиВакКорону» или «КовиВак». Все эти вакцины у нас имеются в наличии. В любом случае вопрос будет решен индивидуально. Альтернатива всегда есть.
- По вашим наблюдениям, от чего зависит реакция на прививку и почему у одних поднимается температура, а другие чувствуют себя отлично?
Наталья Ухова: У всех все проходит индивидуально. Возможный подъем температуры не особенно зависит от возраста — мы наблюдаем эту реакцию практически во всех возрастах. Некоторые про себя знают, что у них возникает реакция на любую прививку, в том числе от гриппа. В таком случае многие планируют вакцинацию на пятницу, чтобы была возможность в выходные отлежаться.
- Если за полгода, прошедшие с первой прививки, женщина успела забеременеть? Будет ли ей рекомендовано привиться во второй раз? А если у человека за полгода появился какой-либо серьезный диагноз?
Юлия Казакова: Все будет решаться индивидуально — в зависимости от титра антител, наличия текущих заболеваний и других показателей. На данный момент, действительно, поменялись методические рекомендации, и теперь беременных мы можем прививать. Но в нашем медучреждении пока нет привитых беременных. Пока мы активно занимаемся вакцинацией окружения беременных, членов семьи, чтобы они не являлись источником заражения.
Наталья Ухова: А что касается заболевших, то ни первая, ни повторная вакцинация не проводятся в момент обострения заболевания. Этот вопрос решается только в стадии ремиссии. Если пациент заболел раком, онкологи обычно пишут рекомендации, когда возможна вакцинация. Узкие специалисты стараются давать рекомендации в выписках, чтобы мы могли на них ориентироваться. Иногда указывают, что пациент проходит химиотерапию и вакцинация отложена на 6 месяцев, — нам это помогает принимать решения.
комментарии
Но с антителами так и не ясно - противоречие.
То не смотрят на количество антител, предлагают всем прививаться.
То с высоким количеством тел предлагают отложить вакцинацию.
А многим работникам уже поставлено условие привиться к определенному числу.
Ситуация с "короной" очень напоминает коллективное безумие от марксизма, описанное гениальным М.Булгаковым в романе "Мастер и Маргарита", когда москвичи массово начинают петь революционные песни вне зависимости от своего желания.