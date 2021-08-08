9 вопросов о повторной вакцинации от COVID-19

В нынешней ситуации, когда до коллективного иммунитета еще далеко, а желаемых вакцин на всех не хватает, приветствуют ли медики повторную вакцинацию?

Какой вакциной вы рекомендуете прививаться повторно, если первый раз человек привился «Спутником V»?

Стоит ли ориентироваться на титр антител или в любом случае надо прививаться спустя полгода после

Были ли в вашей практике пациенты с высоким титром антител спустя более полугода с момента перенесенного COVID-19? И от чего это зависит?

Необходимо ли выжидать полгода после вакцинации или можно пройти повторную вакцинацию раньше, если человек хочет поднять свой титр антител?

От ревакцинации людей нередко отталкивает реакция на первую прививку — например, повышение температуры. Если первый раз человек привился «Спутником» и у него

была выраженная реакция, для повторной вакцинации ему предложат другой препарат?



