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Татарстан вошел в тройку регионов с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

11:54, 08.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан вошел в тройку регионов с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан оказался на втором месте в списке регионов с наименьшими темпами прироста за сутки с показателем 0,21%, сообщает федеральный оперштаб.

Лидером среди регионов стала Москва — 0,18%. Замыкают тройку Орловская область, Карачаево-Черкессия и Смоленская область 0,24%.

В целом по России с нарастающим итогом прирост заболеваемости за сутки составляет 0,36%.

Фото: realnoevremya.ru

Тремя днями ранее в Татарстане и Москве темп прироста новых случаев коронавируса за сутки составлял 0,21%.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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