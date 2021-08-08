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В Минобрнауки не требуют от студентов обязательной вакцинации от COVID-19

15:32, 08.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минобрнауки не требуют от студентов обязательной вакцинации от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минобрнауки России не требует от студентов вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Это касается в том числе и иностранных студентов, заявил глава министерства Валерий Фальков в воскресенье в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, при желании могут привиться за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. Минобрнауки направило соответствующую рекомендацию в учебные заведения.

В минувший четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что на сегодняшний день вакцинация студентов от COVID-19 необязательна.

В Татарстане ряд вузов объявил об обязательной вакцинации сотрудников и студентов. Среди них: КФУ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ, Казанская государственная ветеринарная академия.

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