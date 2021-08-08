В Татарстане от COVID-19 привились более 212 тысяч пенсионеров

В Татарстане от коронавируса привились 212,5 тысячи человек старше 60 лет. Такие данные привел премьер-министр РТ Алексей Песошин на субботнем республиканском совещании в Доме правительства республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По последним данным, привиты более 873 тысяч татарстанцев. Песошин отметил, что остановить распространение COVID-19 может выработка коллективного иммунитета. А наиболее эффективный способ приобрести его — вакцинироваться, передает пресс-служба президента РТ.

Вчера Минздрав РТ сообщил, что в Татарстане за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили 10 234 человека. В среду, 4 августа, в республику поступила очередная партия вакцины «Спутник V». С декабря прошлого года в регион доставили 1 млн 33 тысячи 543 дозы различных вакцин от COVID-19.

