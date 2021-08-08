Представитель Макsим опровергла слухи о том, что она больше не сможет петь

PR-менеджер певицы Макsим Яна Богушевская опровергла информацию о том, что артистка не сможет петь. Сообщение опубликовано в официальном сообществе Макsим во «ВКонтакте».

Прогнозы врачей пока неизвестны, но легкие восстанавливаются. Также Богушевская опровергла сообщение о том, что певица уже ходит по отделению.

— Зачем ей по больнице в «красной зоне» ходить? Спросите у любого человека, который лежал в реанимации, — их не выпускают из палаты. К тому же на что там смотреть, на других пациентов, что ли? Mash очень сильно преувеличивает.

Фото: vk.com/maksimofficial

Макsим пока находится в реанимации. Как только врачи переведут ее в обычную палату, она сможет сама выйти на связь, предположила представитель певицы.

Вчера менеджеры артистки рассказали, что она полностью пришла в себя и находится в ясном сознании.

О госпитализации Макsим сообщалось 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену Макsим вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы давали отрицательный результат.

Татьяна Леухина