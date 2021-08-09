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В «Векторе» заявили о безосновательности массовой вакцинации детей и подростков

06:38, 09.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В «Векторе» заявили о безосновательности массовой вакцинации детей и подростков
Фото: realnoevremya.ru

Говорить о необходимости массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса безосновательно, заявил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

По его словам, оснований для ввода обязательной вакцинации детей нет даже после прохождения процедуры сертификации вакцины.

«Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что вакцинацию детей и подростков от коронавируса следует проводить только с согласия родителей. «Вакцинация будет осуществляться с одобрения родителей после ее регистрации и выдачи разрешения на ее использование, «и никак иначе», — сказала она.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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