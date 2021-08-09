Эпидемиолог рассказала, когда может развиться постковидный синдром

Постковидный синдром может появиться у пациента даже спустя несколько месяцев после выписки из больницы, заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.



По ее словам, синдром может развиться как спустя три, так и спустя 24 недели после выписки. Но чаще всего они отмечаются, когда проходит четыре недели, сообщает «РИА Новости».

У бессимптомно переболевших COVID-19 такой синдром может появиться и спустя месяц, подчеркнула эпидемиолог.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Плоскирева рассказывала, что мужчины дольше болеют коронавирусом, но постковидный синдром чаще развивается у женщин. Она перечислила факторы риска развития постковидного синдрома. По ее словам, это: пожилой возраст; женский пол; тяжелое протекание болезни; хронические заболевания; оксигенотерапия во время лечения.

Напомним, углубленная диспансеризация людей, переболевших коронавирусом, началась в России с 1 июля. Она ставит своей целью обнаружить постковидный синдром и максимально быстро его купировать. Для прохождения диспансеризации надо посетить поликлинику по месту жительства с паспортом и медицинским полисом и пройти утвержденный Минздравом список обследований.

Маргарита Головатенко