В общежития КФУ будут заселять при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19
Для заселения в общежития КФУ изменился перечень необходимых документов из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается на сайте вуза.
Дополнительно к пакету документов необходимо предоставить:
- сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (оригинал и 2 копии);
- при наличии медицинского отвода во время заселения — тест ПЦР на COVID-19 с отрицательным результатом (сделанный не более чем за 72 часа до заселения в общежитие, оригинал и 2 копии);
- или справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев (оригинал и 2 копии).
Это касается иногородних студентов, магистрантов, аспирантов. «Реальное время» обратилось за подробностями в пресс-службу вуза.
В Минобрнауки России считают, что вузы вправе заселять в общежития только вакцинированных студентов.
«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — заявили в ведомстве.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым