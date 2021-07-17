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В общежития КФУ будут заселять при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19

14:20, 17.07.2021
В общежития КФУ будут заселять при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Для заселения в общежития КФУ изменился перечень необходимых документов из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается на сайте вуза.

Дополнительно к пакету документов необходимо предоставить:

  • сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (оригинал и 2 копии);
  • при наличии медицинского отвода во время заселения — тест ПЦР на COVID-19 с отрицательным результатом (сделанный не более чем за 72 часа до заселения в общежитие, оригинал и 2 копии);
  • или справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев (оригинал и 2 копии).

    Это касается иногородних студентов, магистрантов, аспирантов. «Реальное время» обратилось за подробностями в пресс-службу вуза.

    В Минобрнауки России считают, что вузы вправе заселять в общежития только вакцинированных студентов.

    «В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — заявили в ведомстве.

    Алексей Нечаев
    Общество Татарстан
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