Токио обновил антирекорд по числу заболеваний коронавирусом

Фото: Максим Платонов

В Токио зарегистрировали 1 410 новых случаев заражения COVID-19. Больше 1 400 случаев заболевания за день последний раз выявляли в январе, сообщает телеканал NHK.

Олимпийские игры в Токио начнутся через шесть дней — они пройдут до 8 августа. Четыре дня подряд число заболевших в городе превышает 1 тыс. человек в сутки.

В Олимпийской деревне Токио выявили случай заражения СOVID-19. Вирус подтвердился у члена иностранной сборной. Генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто сообщил, что коронавирус выявили в ходе регулярного ежедневного тестирования. Был ли заразившийся вакцинирован, а также его личность не разглашаются.

Алексей Нечаев