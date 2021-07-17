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Токио обновил антирекорд по числу заболеваний коронавирусом

19:46, 17.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Токио обновил антирекорд по числу заболеваний коронавирусом
Фото: Максим Платонов

В Токио зарегистрировали 1 410 новых случаев заражения COVID-19. Больше 1 400 случаев заболевания за день последний раз выявляли в январе, сообщает телеканал NHK.

Олимпийские игры в Токио начнутся через шесть дней — они пройдут до 8 августа. Четыре дня подряд число заболевших в городе превышает 1 тыс. человек в сутки.

В Олимпийской деревне Токио выявили случай заражения СOVID-19. Вирус подтвердился у члена иностранной сборной. Генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто сообщил, что коронавирус выявили в ходе регулярного ежедневного тестирования. Был ли заразившийся вакцинирован, а также его личность не разглашаются.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:01
    Японии с большой плотностью населения грозит настоящая эпидемия , а тут еще приезжих полно. Лучше было им отказаться от Олимпиады, но сейчас уже поздно , но самурай всегда готов к смерти.
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