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В Москве простились с музыкантом Петром Мамоновым

12:04, 17.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве простились с музыкантом Петром Мамоновым
Фото: скриншот / youtube.com

Сегодня утром в Москве простились с актером, музыкантом, основателем и фронтменом группы «Звуки Му» Петром Мамоновым. Он умер 15 июля на 71-м году жизни после заражения коронавирусом.

Траурная церемония, длившаяся более двух часов, проходила в Донском монастыре. Похоронят Мамонова в подмосковном городе Верее. Там музыкант жил на протяжении более 20 лет, пишет RT.

В последний путь Мамонова проводили продолжительными аплодисментами. Траурную церемонию посетили несколько десятков людей.

В начале июля стало известно, что его госпитализировали с коронавирусом в Коммунарку в тяжелом состоянии. Последние дни Мамонов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Память артиста могут увековечить в столице, установив памятную табличку на доме, где он жил.

Татьяна Демина
ОбществоКультура
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