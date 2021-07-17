В Москве простились с музыкантом Петром Мамоновым

Сегодня утром в Москве простились с актером, музыкантом, основателем и фронтменом группы «Звуки Му» Петром Мамоновым. Он умер 15 июля на 71-м году жизни после заражения коронавирусом.

Траурная церемония, длившаяся более двух часов, проходила в Донском монастыре. Похоронят Мамонова в подмосковном городе Верее. Там музыкант жил на протяжении более 20 лет, пишет RT.

В последний путь Мамонова проводили продолжительными аплодисментами. Траурную церемонию посетили несколько десятков людей.

В начале июля стало известно, что его госпитализировали с коронавирусом в Коммунарку в тяжелом состоянии. Последние дни Мамонов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Память артиста могут увековечить в столице, установив памятную табличку на доме, где он жил.

Татьяна Демина