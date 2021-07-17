В Татарстане за неделю нарушение «ковидных» требований выявили в 44 организациях

Фото: Максим Платонов (архив)

За неделю Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушения «ковидных» требований в 44 организациях. Всего за семь дней ведомство проверило 262 объекта.

Большую часть нарушений зафиксировали на предприятиях сферы торговли и образования, заведениях общепита и на промышленных объектах, сообщает пресс-служба президента Татарстана. По итогам проверки составлено 55 протоколов, деятельность одной организации приостановлена.



Все массовые мероприятия в Татарстане на сегодняшний день проводятся только по согласованию с оперштабом по профилактике распространения COVID-19 И при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, напомнил президент РТ Рустам Минниханов.

Напомним, в Казани после обращения местного жителя в Управление Роспотребнадзора по РТ закрыли кафе «Шампур» на улице Кул Гали, 8, где обнаружили многочисленные нарушения санитарных правил.



Татьяна Демина