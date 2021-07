COVID-19 выявили у главы Минздрава Великобритании

Коронавирусную инфекцию выявили у министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Мой тест на COVID показал положительный результат. Я ожидаю результата ПЦР-теста, но благодаря тому, что я получил две дозы прививки, симптомы (заболевания, — прим. ред.) слабые», — отметил он.

Также он призвал граждан пройти вакцинацию.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT