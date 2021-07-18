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COVID-19 выявили у главы Минздрава Великобритании

05:34, 18.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

Коронавирусную инфекцию выявили у министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Мой тест на COVID показал положительный результат. Я ожидаю результата ПЦР-теста, но благодаря тому, что я получил две дозы прививки, симптомы (заболевания, — прим. ред.) слабые», — отметил он.

Также он призвал граждан пройти вакцинацию.

В начале месяца уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с COVID-19. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Алексей Нечаев
Общество
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