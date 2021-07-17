Минниханов потребовал не допускать перебоев с поставками вакцин от коронавируса в Татарстан

Президент РТ Рустам Минниханов потребовал не допускать перебоев с поставками в Татарстан вакцин от COVID-19. Поручение дано Министерству здравоохранения республики и руководству оперштаба по профилактике распространения COVID-19.

По словам Минниханова, на сегодняшний день в Татарстане запасов вакцины хватит на неделю, однако за ее объемами все равно необходимо следить. «Но в любом случае перебоев с поставками возникать не должно», — констатировал он.

На сегодняшний день в республике прививку от коронавируса сделали 722 тыс. татарстанцев, сообщает пресс-служба президента РТ. Суточный прирост составил 13,4 тыс. вакцинированных, но показатель достигал отметки и в 18 тысяч человек, напомнил Минниханов.

Напомним, в Казани утром 16 июля вакцина от COVID-19 закончилась в торговых центрах «Южный» и «Мега» и на станции метро «Дубравная». Проблему пообещали решить в течение часа-двух и возобновить процесс.

В ближайшие дни в Татарстан должна поступить новая партия вакцин от коронавируса — ожидается порядка 50 тыс. комплектов доз. После прибытия их сразу направляют в прививочные пункты, чтобы не задерживать процесс.

Татьяна Демина