Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

После задержки поставок вакцин от коронавируса в некоторые регионы России премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию их объемов. Информацию необходимо предоставить до 21 июля.

Правительство намерено получить актуальную информацию о наличии вакцин в России, чтобы прогнозировать потребность в них и сформировать необходимый резерв.

Отмечается, что перебои с поставками препаратов возникли из-за большого числа желающих вакцинироваться. Поручение дано Минпромторгу и Минздраву, чтобы предотвратить задержки в будущем, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Накануне Мишустин поручил увеличить объемы производства вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить ими все регионы страны. По его словам, количество россиян, желающих сделать прививку, в последнее время увеличилось почти вдвое.



Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что в Казани утром 16 июля вакцина от COVID-19 закончилась в торговых центрах «Южный» и «Мега» и на станции метро «Дубравная». Проблему пообещали решить в течение часа-двух и возобновить процесс.



На фоне этих событий президент РТ Рустам Минниханов потребовал не допускать перебоев с поставками в Татарстан вакцин от COVID-19. По его словам, на сегодняшний день в республике запасов хватит на неделю.



Татьяна Демина