В Олимпийской деревне в Токио COVID-19 впервые обнаружили у спортсменов

В Олимпийской деревне в Токио коронавирус впервые обнаружили у спортсменов, приехавших для участия в Олимпиаде. Положительный тест на COVID-19 сдали два человека, их имена не разглашаются.

Помимо этого в воскресенье коронавирус подтвердился у одного атлета, который не живет в Олимпийское деревне, журналиста, одного рабочего, занятого на олимпийских объектах, и пяти человек, связанных с проведением соревнований, сообщает ТАСС. Отмечается, заболевшие — иностранцы, у них нет гражданства Японии.

Напомним, накануне стало известно, что о первом выявленном в Олимпийской деревне Токио случае заражения СOVID-19. До этого у спортсменов и членов команд, прибывших в Японию для участия в Играх, инфекцию выявляли в аэропорту или на местах предварительного размещения сборных.

На этой неделе в Токио изолировали женскую олимпийскую сборную России по регби, так как у сотрудника команды выявили коронавирус. Спортсменки сделали тесты, у них вирус не подтвердился, поэтому на следующий день их выпустили с карантина.



Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков. В шести префектурах местных зрителей на мероприятия также не допустят.

Татьяна Демина