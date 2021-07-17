В Крыму детские лагеря с непривитым персоналом переведут в закрытый режим работы

Фото: Максим Платонов

В Крыму ужесточили ограничения из-за коронавирусной инфекции для детских лагерей, где менее 95% привитого персонала, изменения внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

«С 1 августа перевести в закрытый режим работы организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95%», — говорится в указе.

Также в режим полной изоляции переводятся те учреждения стационарного социального обслуживания, где показатель охвата двукратной иммунизацией против коронавирусной инфекции персонала составляет менее 95%.

В июне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства держать на контроле ситуацию с госпитализацией детей из детского лагеря «Артек». Следователи установили, что в детском центре «Артек» у ряда детей была выявлена коронавирусная инфекция.



Алексей Нечаев