Премьер-министр России поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации. Документ опубликован в субботу на сайте правительства РФ.
«Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных», — говорится в поручении.
До 20 июля ведомства должны будут доложить правительству о результатах работы.
После задержки поставок вакцин от коронавируса в некоторые регионы России Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию их объемов. Информацию необходимо предоставить до 21 июля.
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