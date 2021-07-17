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Премьер-министр России поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации

17:12, 17.07.2021
Премьер-министр России поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации
Фото: Максим Платонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации. Документ опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

«Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных», — говорится в поручении.

До 20 июля ведомства должны будут доложить правительству о результатах работы.

После задержки поставок вакцин от коронавируса в некоторые регионы России Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию их объемов. Информацию необходимо предоставить до 21 июля.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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