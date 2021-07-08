Главное о коронавирусе на 8 июля: приостановка выдачи разрешений ночной работы общепиту, Nature о «Спутник V»
Очереди на прививку
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая COVID-19. Всего на 8 июля в республике зарегистрирован 22 761 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 392 человека, в том числе 47 за минувшие сутки. Умерли за весь период 557 человек.
- Никаких предпосылок для развития онкологии из-за вакцинации нет, заявил главный онколог Министерства здравоохранения Татарстана Эдуард Нагуманов. Он обратил внимание на то, что риск развития онкологических заболеваний гораздо выше, если люди не защищаются от солнца в жаркую погоду. Нагуманов посоветовал в жаркую погоду носить одежду, закрывающую тело, шляпу, очки.
- Нагуманов сообщил, что онкобольные могут привиться любой отечественной вакциной против COVID-19. Пациентам, получившим полный комплекс медицинских вмешательств: хирургическое, радио-, химиотерапевтическое лечение, то есть завершившим лечение от онкозаболевания, делать прививку от COVID-19 можно. Однако тем, кто еще лечится от рака, следует быть осторожными. Им вакцинацию может разрешить только лечащий врач-онколог.
- В Татарстане временно приостановили выдачу разрешений заведениям общепита на работу после полуночи. Такое решение связано с ситуацией с COVID-19 в республике. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуется временно не направлять уведомления о получении разрешения на работу ночью.
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала приостановление выдачи сертификатов кафе и ресторанам на работу после полуночи. «Сейчас ситуация такова, что есть необходимость приостановить этот процесс», — заявила она, не исключив, что через какое-то время разрешения снова начнут выдавать.
- Минмолодежи РТ, Минобразования РТ, главам районов и муниципальных районов поручается усилить меры по недопущению COVID-19 в детских оздоровительных организациях. Массовые мероприятия разрешается проводить при подаче письменного уведомления не менее чем за 7 дней. Организаторам из других регионов России и из других стран необходимо будет предоставить ПЦР-тесты или сертификат о вакцинации.
- Жители Набережных Челнов пожаловались на длинные очереди из желающих сделать прививку от коронавируса. Пользователи сообщили, что в очередях приходится сидеть по три часа, в них не соблюдается социальная дистанция. Челнинцы беспокоятся, что при таком скоплении людей они могут заразиться коронавирусом до того, как сделают прививку.
- В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает республиканский Минздрав. От инфекции скончались двое мужчин 1939 и 1963 годов рождения.
- В Татарстане провакцинировано от коронавируса 603 400 человек. Второй компонент вакцины от COVID-19 получили уже 408 783 татарстанца.
Конкурс «свободных» от COVID-19
За последние сутки в России выявили 24 818 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 336 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 707 452 человек, а выздоровевших — до 5 143 255 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 734 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 140 775 человек.
За последние сутки в России проведено более 408 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются более миллиона человек.
- Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России темп прироста заболеваемости COVID-19 несколько замедлился — в предыдущие недели заболеваемость прирастала на 24,2%. Показатель заболеваемости на 17% больше, чем на прошлой неделе.
- В регионах следует вводить дополнительные ограничения в связи с ситуацией с COVID-19, считает Голикова. По ее словам, превышение среднероссийских показателей на сегодняшний день зарегистрировано в 24 регионах страны, однако если не учитывать показатели Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах.
- Роспотребнадзор РФ предложил провести среди регионов конкурс по отнесению к территориям, свободным от коронавируса. Победителей планируется поощрять средствами из федерального бюджета. Конкурс предлагается проводить ежеквартально. Подводить его итоги должен оперштаб.
- Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» эффективна против штамма «дельта», сообщил гендиректор Центра им. Чумакова, где разработали препарат, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. Вывод сделан на основании исследования, которое показало, что иммунологическая эффективность «КовиВака» сопоставима с показателями ее действенности против альфа-штамма коронавируса.
- Россиян, работающих только на удаленке, к июлю 2021 года осталось 11%, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Еще 6% респондентов сообщили, что работают в гибридном формате, то есть чередуют работу из дома с офисом. 83% участников исследования рассказали, что трудятся в офлайн-формате. В марте 2021 года работающих удаленно было в три раза больше — 30%. Еще 15% работали в гибридном формате.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать в стране эпидемиолого-математическую модель вакцинации от коронавируса. Это необходимо, чтобы довести коллективный иммунитет до 80-90%. При этой работе ведомствам следует учесть вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, а также ревакцинацию населения с учетом рисков вирусных мутаций. Роспотребнадзору и Минздраву необходимо предоставить в Кабмин расчеты потребности в вакцинах против COVID-19 до 8 июля.
- Еще Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору проверить обоснованность формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях. О результатах работы ведомства должны доложить 19 июля.
- Жители Башкирии подали в Верховный суд РБ коллективный иск к главе республики Радию Хабирову и его администрации из-за новых введенных коронавирусных ограничений. Заявителями выступают 20 человек. Материалы переданы судье Тимуру Бураншину — дата рассмотрения пока не назначена.
- Вирусолог Евгений Тимаков заявил о возможности заболеть COVID-19 в третий раз, причем заболевание может протекать гораздо тяжелее, чем в первые два. Он пояснил, что иммунный ответ на инфекцию после перенесенного COVID-19 может быть не таким сильным, как после вакцинации, и призвал россиян прививаться.
Вирус опережает вакцину в гонке
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 185 078 882 человека, 4 001 791 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 770 444). На второй строчке — Индия (30 709 557), на третьей — Бразилия (18 909 037), на четвертой — Франция (5 856 682), на пятой — Россия (5 614 540, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (606 218). За ними следуют Бразилия (528 540), Индия (405 028), Мексика (234 192), Перу (193 743) и Великобритания (128 565).
- Минздрав Аргентины опубликовал промежуточный отчет о ходе вакцинации в стране. В нем содержатся данные о частоте случаев побочных эффектов после применяемых вакцин: «Спутник V», Covishield и Sinopharm. По данным документа, «Спутник V» — самый популярный препарат: всего в Аргентине применили уже 6,9 млн доз российской вакцины. Всего на 12,8 млн введенных доз специалисты зарегистрировали 45 728 случаев побочных эффектов. Большая часть из них пришлась на «Спутник V» — 40 445. В расчете количества случаев на 100 тыс. человек, получивших препарат, у российской вакцины чаще всего случаются побочки — 548,73, или примерно в 0,55% случаев. Однако если учитывать лишь тяжелые случаи побочных эффектов, после которых потребовалась госпитализация, то «Спутник V» занимает второе место (0,0027% случаев). Чаще люди попадают в больницу после применения Covishield (0,003%). Самые частые побочные эффекты от введения «Спутника V»: головная боль, небольшая лихорадка, общая слабость, болезненность в месте укола. На эти симптомы в сумме приходится 97% всех случаев побочных эффектов.
- В материале британского научного журнала Nature сказано, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» безопасна и эффективна, однако по-прежнему есть вопросы о возникновении побочных эффектов после применения этого препарата. Авторы статьи подчеркивают, что «Спутник V», в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержит в себе не один, а два аденовируса, а это повышает его защитные свойства. К тому же после вакцинации российским препаратом ни в одной стране не зарегистрировали случаев тромбоза, чего нельзя сказать о двух других вакцинах.
- Компания Janssen, подразделение компании Johnson & Johnson и создатель вакцины от COVID-19, готова сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы поставлять вакцину в Россию и СНГ. В компании готовы поставить вакцину после всех необходимых шагов, таких как местные клинические испытания и авторизация.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новые, обладающие высокой заразностью варианты коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов. Глава ВОЗ назвал «морально несостоятельной и неэффективной для общественного здравоохранения» стратегию «вакцинного национализма», вследствие которой «горстка стран имеет львиную долю» вакцин. Одновременно «слишком много стран во всех регионах мира сталкиваются с резким ростом случаев COVID-19 и госпитализаций». Это происходит на фоне «быстрого перемещения вариантов» коронавируса и «шокирующего неравенства в вакцинации».
- Взгляд Евросоюза на вопрос одобрения вакцин с идеологической и геополитической точек зрения является большой ошибкой Брюсселя, такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, спрашивать, кто создал вакцину, — новый феномен. Министр подчеркнул, что венгерские эксперты пришли к выводу о безопасности и эффективности российской вакцины «Спутник V», которая в числе прочих применяется для вакцинации населения страны.
- Эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Аккон Тимо Ульрихс заявил, что необходимости прививаться каждый год от коронавируса, как от сезонного гриппа, в будущем не будет, а проходить повторную вакцинацию можно будет «раз в пару лет».
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