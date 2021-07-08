Главное о коронавирусе на 8 июля: приостановка выдачи разрешений ночной работы общепиту, Nature о «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

Очереди на прививку



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая COVID-19. Всего на 8 июля в республике зарегистрирован 22 761 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 392 человека, в том числе 47 за минувшие сутки. Умерли за весь период 557 человек.

Никаких предпосылок для развития онкологии из-за вакцинации нет, заявил главный онколог Министерства здравоохранения Татарстана Эдуард Нагуманов. Он обратил внимание на то, что риск развития онкологических заболеваний гораздо выше, если люди не защищаются от солнца в жаркую погоду. Нагуманов посоветовал в жаркую погоду носить одежду, закрывающую тело, шляпу, очки.

Нагуманов сообщил, что онкобольные могут привиться любой отечественной вакциной против COVID-19. Пациентам, получившим полный комплекс медицинских вмешательств: хирургическое, радио-, химиотерапевтическое лечение, то есть завершившим лечение от онкозаболевания, делать прививку от COVID-19 можно. Однако тем, кто еще лечится от рака, следует быть осторожными. Им вакцинацию может разрешить только лечащий врач-онколог.



Фото kzn.ru

В Татарстане временно приостановили выдачу разрешений заведениям общепита на работу после полуночи. Такое решение связано с ситуацией с COVID-19 в республике. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуется временно не направлять уведомления о получении разрешения на работу ночью.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала приостановление выдачи сертификатов кафе и ресторанам на работу после полуночи. «Сейчас ситуация такова, что есть необходимость приостановить этот процесс», — заявила она, не исключив, что через какое-то время разрешения снова начнут выдавать.

Минмолодежи РТ, Минобразования РТ, главам районов и муниципальных районов поручается усилить меры по недопущению COVID-19 в детских оздоровительных организациях. Массовые мероприятия разрешается проводить при подаче письменного уведомления не менее чем за 7 дней. Организаторам из других регионов России и из других стран необходимо будет предоставить ПЦР-тесты или сертификат о вакцинации.

Фото: Максим Платонов

Жители Набережных Челнов пожаловались на длинные очереди из желающих сделать прививку от коронавируса. Пользователи сообщили, что в очередях приходится сидеть по три часа, в них не соблюдается социальная дистанция. Челнинцы беспокоятся, что при таком скоплении людей они могут заразиться коронавирусом до того, как сделают прививку.

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает республиканский Минздрав. От инфекции скончались двое мужчин 1939 и 1963 годов рождения.



В Татарстане провакцинировано от коронавируса 603 400 человек. Второй компонент вакцины от COVID-19 получили уже 408 783 татарстанца.



Конкурс «свободных» от COVID-19

За последние сутки в России выявили 24 818 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 336 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 707 452 человек, а выздоровевших — до 5 143 255 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 734 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 140 775 человек.



За последние сутки в России проведено более 408 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются более миллиона человек.



Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России темп прироста заболеваемости COVID-19 несколько замедлился — в предыдущие недели заболеваемость прирастала на 24,2%. Показатель заболеваемости на 17% больше, чем на прошлой неделе.

В регионах следует вводить дополнительные ограничения в связи с ситуацией с COVID-19, считает Голикова. По ее словам, превышение среднероссийских показателей на сегодняшний день зарегистрировано в 24 регионах страны, однако если не учитывать показатели Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах.

Фото: kremlin.ru

Роспотребнадзор РФ предложил провести среди регионов конкурс по отнесению к территориям, свободным от коронавируса. Победителей планируется поощрять средствами из федерального бюджета. Конкурс предлагается проводить ежеквартально. Подводить его итоги должен оперштаб.



Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» эффективна против штамма «дельта», сообщил гендиректор Центра им. Чумакова, где разработали препарат, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. Вывод сделан на основании исследования, которое показало, что иммунологическая эффективность «КовиВака» сопоставима с показателями ее действенности против альфа-штамма коронавируса.

Россиян, работающих только на удаленке, к июлю 2021 года осталось 11%, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Еще 6% респондентов сообщили, что работают в гибридном формате, то есть чередуют работу из дома с офисом. 83% участников исследования рассказали, что трудятся в офлайн-формате. В марте 2021 года работающих удаленно было в три раза больше — 30%. Еще 15% работали в гибридном формате.

Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать в стране эпидемиолого-математическую модель вакцинации от коронавируса. Это необходимо, чтобы довести коллективный иммунитет до 80-90%. При этой работе ведомствам следует учесть вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, а также ревакцинацию населения с учетом рисков вирусных мутаций. Роспотребнадзору и Минздраву необходимо предоставить в Кабмин расчеты потребности в вакцинах против COVID-19 до 8 июля.

Еще Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору проверить обоснованность формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях. О результатах работы ведомства должны доложить 19 июля.

Жители Башкирии подали в Верховный суд РБ коллективный иск к главе республики Радию Хабирову и его администрации из-за новых введенных коронавирусных ограничений. Заявителями выступают 20 человек. Материалы переданы судье Тимуру Бураншину — дата рассмотрения пока не назначена.



Фото: Максим Платонов

Вирусолог Евгений Тимаков заявил о возможности заболеть COVID-19 в третий раз, причем заболевание может протекать гораздо тяжелее, чем в первые два. Он пояснил, что иммунный ответ на инфекцию после перенесенного COVID-19 может быть не таким сильным, как после вакцинации, и призвал россиян прививаться.

Вирус опережает вакцину в гонке

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 185 078 882 человека, 4 001 791 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 770 444). На второй строчке — Индия (30 709 557), на третьей — Бразилия (18 909 037), на четвертой — Франция (5 856 682), на пятой — Россия (5 614 540, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (606 218). За ними следуют Бразилия (528 540), Индия (405 028), Мексика (234 192), Перу (193 743) и Великобритания (128 565).

Минздрав Аргентины опубликовал промежуточный отчет о ходе вакцинации в стране. В нем содержатся данные о частоте случаев побочных эффектов после применяемых вакцин: «Спутник V», Covishield и Sinopharm. По данным документа, «Спутник V» — самый популярный препарат: всего в Аргентине применили уже 6,9 млн доз российской вакцины. Всего на 12,8 млн введенных доз специалисты зарегистрировали 45 728 случаев побочных эффектов. Большая часть из них пришлась на «Спутник V» — 40 445. В расчете количества случаев на 100 тыс. человек, получивших препарат, у российской вакцины чаще всего случаются побочки — 548,73, или примерно в 0,55% случаев. Однако если учитывать лишь тяжелые случаи побочных эффектов, после которых потребовалась госпитализация, то «Спутник V» занимает второе место (0,0027% случаев). Чаще люди попадают в больницу после применения Covishield (0,003%). Самые частые побочные эффекты от введения «Спутника V»: головная боль, небольшая лихорадка, общая слабость, болезненность в месте укола. На эти симптомы в сумме приходится 97% всех случаев побочных эффектов.

Фото: Максим Платонов

В материале британского научного журнала Nature сказано, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» безопасна и эффективна, однако по-прежнему есть вопросы о возникновении побочных эффектов после применения этого препарата. Авторы статьи подчеркивают, что «Спутник V», в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержит в себе не один, а два аденовируса, а это повышает его защитные свойства. К тому же после вакцинации российским препаратом ни в одной стране не зарегистрировали случаев тромбоза, чего нельзя сказать о двух других вакцинах.

Компания Janssen, подразделение компании Johnson & Johnson и создатель вакцины от COVID-19, готова сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы поставлять вакцину в Россию и СНГ. В компании готовы поставить вакцину после всех необходимых шагов, таких как местные клинические испытания и авторизация.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новые, обладающие высокой заразностью варианты коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов. Глава ВОЗ назвал «морально несостоятельной и неэффективной для общественного здравоохранения» стратегию «вакцинного национализма», вследствие которой «горстка стран имеет львиную долю» вакцин. Одновременно «слишком много стран во всех регионах мира сталкиваются с резким ростом случаев COVID-19 и госпитализаций». Это происходит на фоне «быстрого перемещения вариантов» коронавируса и «шокирующего неравенства в вакцинации».

Фото twitter.com/drtedros

Взгляд Евросоюза на вопрос одобрения вакцин с идеологической и геополитической точек зрения является большой ошибкой Брюсселя, такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, спрашивать, кто создал вакцину, — новый феномен. Министр подчеркнул, что венгерские эксперты пришли к выводу о безопасности и эффективности российской вакцины «Спутник V», которая в числе прочих применяется для вакцинации населения страны.

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Аккон Тимо Ульрихс заявил, что необходимости прививаться каждый год от коронавируса, как от сезонного гриппа, в будущем не будет, а проходить повторную вакцинацию можно будет «раз в пару лет».

Маргарита Головатенко