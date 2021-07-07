В России предложили проводить конкурс по отнесению регионов к зонам, свободным от COVID-19

Роспотребнадзор РФ предложил провести среди регионов конкурс по отнесению к территориям, свободным от коронавируса. Победителей планируется поощрять средствами из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Конкурс предлагается проводить ежеквартально. Подводить его итоги должен оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Для участия в конкурсе субъектам необходимо подать следующие документы: письмо за подписью высшего должностного лица региона, сведения о достигнутых показателях по критериям, определенным методическими рекомендациями, которые составит Роспотребнадзор, доклад, в котором будут содержаться показатели активности эпидемического процесса COVID-19 за период не менее чем за последние 6 месяцев и иные документы.



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Татьяна Леухина